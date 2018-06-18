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Апельсиновый джем
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Апельсиновый джем 

Карельские вести 54 минуты назад
Фото: Карельские вести
Что может быть лучше для завтрака, чем чашка чаю и тост с маслом и джемом? Попробуйте приготовить апельсиновый джем по нашему рецепту.
Ингредиенты
Апельсины (очищенные) 700 г  апельсиновая цедра 0,5 ч. л.
сахар 100 г  кукурузный крахмал 1,5 ст. л.
лимонный сок 60 мл  вода 120 мл  Способ приготовления
Время готовки1 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Ломтики апельсинов сложите в блендер или кухонный комбайн. Хорошо измельчите. Влейте полученную смесь в небольшую кастрюлю и поместите на средний огонь. Добавьте тертую цедру, сахар, крахмал, лимонный сок и воду. Тщательно перемешайте.
Готовьте джем на небольшом огне около 25 минут. Когда джем загустеет, разлейте его по стерилизованным банкам. Накройте их крышками и поместите в кастрюлю с кипящей водой на 10-15 минут. Охладите джем и поместите в холодильник или кладовку.
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