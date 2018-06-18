Апельсиновый джем

Что может быть лучше для завтрака, чем чашка чаю и тост с маслом и джемом? Попробуйте приготовить апельсиновый джем по нашему рецепту.

Ингредиенты

Апельсины (очищенные) 700 г апельсиновая цедра 0,5 ч. л.

сахар 100 г кукурузный крахмал 1,5 ст. л.

лимонный сок 60 мл вода 120 мл Способ приготовления

Время готовки1 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Ломтики апельсинов сложите в блендер или кухонный комбайн. Хорошо измельчите. Влейте полученную смесь в небольшую кастрюлю и поместите на средний огонь. Добавьте тертую цедру, сахар, крахмал, лимонный сок и воду. Тщательно перемешайте.

Готовьте джем на небольшом огне около 25 минут. Когда джем загустеет, разлейте его по стерилизованным банкам. Накройте их крышками и поместите в кастрюлю с кипящей водой на 10-15 минут. Охладите джем и поместите в холодильник или кладовку.