Ещё
Бананы в шоколаде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бананы в шоколаде 

Карельские вести 34 минуты назад
Фото: Карельские вести
Очень простой и вкусный десерт, который обязательно понравится вашим детям — бананы в шоколаде.
Ингредиенты
Бананы 2 шт  шоколад 200 г  сливки 30 мл  орехи (миндаль или арахис) 70 г  Способ приготовления
Время готовки2 ч Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Бананы очистите и нарежьте небольшими кусочками. Орехи мелко порубите.
Застелите противень бумагой для выпечки.
Шоколад поломайте на небольшие кусочки, сложите в небольшую кастрюльку и добавьте сливки. Поместите на медленный огонь и готовьте, постоянно помешивая, пока шоколад полностью не расплавится.
Снимите растопленный шоколад с огня. Окунайте кусочки бананов в шоколад и выкладывайте на противень. Посыпьте рубленными орехами. Поместите в морозилку примерно на 2 часа. Храните в холодильнике в закрытом контейнере.
Карельские вести: последние новости
Апельсиновый джем Шоколадные трюфели с корицей и перцем Картофельная муссака
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Она была поплавком на одной из дорожных точек»28
Горе сплотило семью Павла Прилучного18
Звезды без макияжа: кто хуже
8 имен, которые притягивают к детям удачу7
Звезды, которые обожают сниматься обнаженными65
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:52
Водонаеву пристыдили за пикантное фото
Звёзды
10:27
Язык тела выдаст все, что вы хотите скрыть
Психология
10:28
Звезды без макияжа: кто хуже
Красота Звёзды
08:47
Опасности, которые ожидают моделей
Звёзды
02:28
Что будет, если вы ослепнете
Здоровье
05:03
Сочетания продуктов, которые действительно опасны
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение