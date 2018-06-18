Бананы в шоколаде

Очень простой и вкусный десерт, который обязательно понравится вашим детям — бананы в шоколаде.

Ингредиенты

Бананы 2 шт шоколад 200 г сливки 30 мл орехи (миндаль или арахис) 70 г Способ приготовления

Время готовки2 ч Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Бананы очистите и нарежьте небольшими кусочками. Орехи мелко порубите.

Застелите противень бумагой для выпечки.

Шоколад поломайте на небольшие кусочки, сложите в небольшую кастрюльку и добавьте сливки. Поместите на медленный огонь и готовьте, постоянно помешивая, пока шоколад полностью не расплавится.

Снимите растопленный шоколад с огня. Окунайте кусочки бананов в шоколад и выкладывайте на противень. Посыпьте рубленными орехами. Поместите в морозилку примерно на 2 часа. Храните в холодильнике в закрытом контейнере.