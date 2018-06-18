10 лучших продуктов на лето из ассортимента магазина здорового питания

Основательница сети магазинов «Город-Сад» Дарья Лисиченко — о лучших десертах для детей, веганских сырах, растительном и козьем молоке от российских и белорусских производителей.

Шоколад Mojo Cacao

Российскому шоколадному бренду нет и года, но его создательницу Евгению Цырлин уже знают и любят не только в наших магазинах. Дело в том, что веганские сладости Mojo Cacao не содержат сахара и молока. Евгения и ее команда производят шоколадные плитки и конфеты из 100% какао с добавлением орехов и специй. Сладкими их делают кокосовый нектар и сухофрукты. В июне ребята запустили новую сладость — абсолютно безвредную соленую карамель. А еще у них очень красивый Instagram!

Мармелад Siberian Product

Я сама очень люблю этот мармелад. Он делается с добавлением сока сибирских ягод: брусники, малины, черники, черной смородины. Все, конечно, местное, из Сибири! Сахара в составе нет.

Ореховое молоко Mylk

Это не новая марка, в этом году ей исполняется 4 года. Мы горды сотрудничать с брендом, потому что у них прекрасный контроль качества продуктов и 9 неповторимых вкусов «молока»: миндальное без добавок, с кокосом, бурбонской ванилью, соленой карамелью, кофейными зернами, матча, ягодами и индийскими специями. При этом в составе нет сахара, усилителей вкуса, консервантов, красителей, глютена, ГМО, сои. За сладость в напитке отвечают финики из Ирана и Алжира.

Комбуча Карибу

Ферментированные напитки сейчас — это огромный тренд. Интерес к ним привел к тому, что на рынке появилось большое количество качественной комбучи. Прежде чем поставить что-то на полки «Город-сада», мы сами тестируем продукт. Карибу — одна из российских марок, представленных у нас. Ее создают два друга Илья Деведжиан и Александр Кириков. Помимо жутко фотогеничной упаковки у напитка еще и отличные вкусы: со смородиной и можжевельником, кедром и тархуном. Конечно, есть и классический вариант. Составы у комбучи предельно простые: вода, растительные экстракты и пюре ягод и культура чайного гриба — основа напитка.

Масло гхи Мы производим масла под собственным брендом «Город-сад». Масло гхи сейчас переживает второе рождение. Я особенно рекомендую его тем, кто соблюдает палео— и кето-диеты. В его составе витамины А и Е, нет молочного белка и лактозы. По вкусу похоже на сливочное, но, в отличие от него, больше подходит для приготовления еды, так как при нагревании не становится канцерогенным. Как альтернатива, кокосовое масло от «Город-сад». Оно также не теряет своих полезных свойств при жарке.

Растительное молоко Bite

Не так давно BioFoodLab сделали свою линейку растительного молока. В ней пять вкусов: овсяное, рисово-кокосовое, соевое, миндальное, соевое с ванилью. Все их можно добавлять в кофе, каши, гранолу, делать смузи и десерты. Лактозы и сахара в составе нет. Я очень рекомендую присмотреться к этой серии от Bite!

Веганские сыры от VolkoMolko

Еще один российский поставщик, которым мы очень гордимся (о других любимчиках я рассказывала тут). VolkoMolko делают не только сыры, но и растительное молоко, хумус и паштеты. Но советую начать знакомство с брендом с сыров — вы удивитесь, какими вкусными могут быть веганские сыры без молока. Они делаются из растительных масел, воды, загустителя, крахмала и специй. Сейчас у марки уже семь видов сыров в привычными для нас названиями: гауда, фета, моцарелла и т.д.

Козье молоко и молочная продукция КФХ «Дак»

Если вы не планируете отказываться от молочной продукции, советую молоко, сыры и творог от небольшого белорусского фермерского хозяйства КФХ «Дак». Оно находится в Минской области и функционирует уже 26 лет. Здесь не используются пестициды и химические удобрения. Кстати, попасть на козью ферму может любой желающий (для этого регистрируйтесь тут).

Raw Vegan канноли «Город-сад»

Это сыроедческий десерт я придумала сама, чем очень горжусь. Основу крема составляет фруктовое пюре, какао и кокосовое масла. У нас представлено три вида канноли: шоколад, малина и манго-маракуйя. Везде в качестве подсластителя используется натуральный сироп топинамбура. Определить фаворита сама до сих пор не могу!

Чиа пудинг «Город сад»

Готовые чиа пудинги есть у нас в кулинарии (именно с этого отдела советую начинать исследование магазинов здоровых продуктов), и их обожают дети! Это здоровая альтернатива классическим десертам с предельно простым составом. При желании вы можете повторить их дома. В составе растительные виды молока (кокосовое и рисовое), фруктовые и ягодные пюре (манго, клубника, абрикос), желе, семена чиа и натуральный подсластитель — сироп топинамбура.