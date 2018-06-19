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Как выбрать хорошие креветки
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Как выбрать хорошие креветки 

Российская Газета 36 минут назад
Фото: depositphotos.com
А пока идут исследования, эксперты Роскачества дали несколько советов, как не ошибиться с выбором этого продукта.
Первым делом нужно обратить внимание на то, не слиплись ли креветки между собой, не лежат ли они ледяными комками. Если они качественные, то они будут отделены друг от друга и не будут сильно заснежены (хотя небольшое количество снега на них допускается)
Хвост у свежих креветок подогнутый. А цвет головогруди может быть любого оттенка — от зеленого до черного. Он зависит от того, где выловлены креветки, чем они питались и в какое время года их поймали.
Хранятся эти ракообразные должны не более года при температуре не теплее, чем минус 18.
Как отмечают в Роскачестве, креветки малокалорийны, при этом в них много белка и нужных для человека микроэлементов, таких как йод, медь, цинк, фосфор.
Все подробности о результатах исследования креветок станут известны в июле.
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