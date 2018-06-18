В Роскачестве рассказали, как выбрать креветки к пиву

Если вы выбираете варено-мороженные креветки на ужин или к пиву, стоит обратить внимание на несколько моментов, в частности — на внешний вид продукта, рекомендуют эксперты Роскачества.

Организация начала тестирование этого продукта в лучших аккредитованных лабораториях страны. Креветки 24 самых популярных в России брендов проверят по 30 показателям качества. А пока идут испытания, специалисты дали несколько советов по выбору этого продукта, чтобы употребление креветок было действительно приятным и полезным.

Во-первых, креветки не должны быть слипшимися, «сросшимися» в ледяные комки, а наоборот, должны быть все отделены друг от друга. Да и большого количества снега на них быть не должно. Допускается только легкая заснеженность.

Во-вторых, надо помнить, что у свежих креветок — подогнутый хвост. В-третьих — храниться варено-мороженые креветки должны не более 12 месяцев и при температуре не теплее, чем минус 18. А на упаковке должно быть обозначено максимум информации о биологическим виде этого ракообразного и производителе.

При этом, отмечают в Роскачеситве, не стоит бояться «неправильного» цвета головогруди креветки — он может быть зеленый, коричневый, вплоть до черного. Это зависит от региона обитания, сезона вылова, питания этих моллюсков.

Подробноные результаты исследования креветок Роскачество обнародует в июле. А пока специалисты также напоминают, что креветки — это природный источник белка и таких микроэлементов, как фосфор, цинк, медь, йод.