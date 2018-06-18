Ешьте чаще, да меньше

Удачный отдых может считаться таким только в том случае, если пройдет без проблем со здоровьем. Чаще всего одной из них становится проблема с желудком.

О том, почему они возникают и как их избежать, рассказывает врач-гастроэнтеролог Елена Максимова

— Как правило, основными причинами сбоя в работе желудка становятся нарушение привычного графика приема пищи и переедание: беззаботное времяпрепровождение весьма тому способствует. Впрочем, многие из тех, кто отправляется в отпуск, сталкиваются с проблемами еще в дороге: многочасовое лежание-сидение в транспорте негативно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), и человек начинает ощущать такие неприятные симптомы, как тяжесть в желудке, сильная изжога, нередко — тошнота и позывы к рвоте. Причиной этого становится находящаяся в желудке еда, которая не подвергается обработке пищеварительными ферментами. Такое ощущение, будто желудок «остановился» — жалуются нередко пациенты.

Если вы столкнулись с подобным сбоем в работе ЖКТ, первое, что следует сделать, — в течение трех-четырех часов отказаться от приема пищи. А вот жидкости советую пить побольше, лучше, если это будет некрепкий чай, заваренный с мятой, или негазированная вода. Справиться с тяжестью помогут экстракт валерианы и полыни, они способствуют выделению желудочного сока.

А чтобы избежать проблем с желудком в дальнейшем, возьмите за правило есть 5–6 раз в день небольшими порциями. В это количество входят и перекусы — скажем, фрукты, орехи.

И приучите себя есть в одно и то же время, чтобы к «назначенному часу» начинал выделяться желудочный сок, который будет способствовать нормальному перевариванию пищи.

Вот еще несколько советов, которые легко выполнять именно на отдыхе для профилактики проблем с ЖКТ. Если вы страдаете избыточным весом, спланируйте отпуск так, чтобы ежедневно проходить по несколько километров пешком. При этом прогулки не должны быть изнурительными, что называется, на износ. Не лежите часами овощем на пляже — здоровья от этого не прибавится.

Хорошего вам отдыха!

СОВЕТЫ

КОТЛЕТА, ПРОПУСТИ ЯБЛОКО!

Если вы страдаете частыми вздутиями живота, пересмотрите свой рацион питания. Исключите из него продукты, которые вызывают газообразование. Очень часто этому способствуют газированные напитки, хлеб, картофель и кондитерские изделия, а также бобовые: горох, фасоль, чечевица. Фрукты старайтесь есть или за час до еды, или же через пару часов после приема пищи.

ИДЕАЛЬНОЕ МЕНЮ

Вы можете похвастаться тем, что придерживаетесь сбалансированного рациона питания, только в том случае, если в вашем ежедневном меню присутствуют: 10–15 процентов белков, до 30 процентов жиров и 55–70 процентов углеводов (из них 45–60 процентов должны составлять пищевые волокна, то есть грубая клетчатка). А что касается энергетической ценности пищи, то она составляет около 2200 ккал для женщин и примерно 2700 — для мужчин.

ЗА ОБЕДОМ ЛУЧШЕ НЕ СПЕШИТЬ

Не следует торопиться при приеме пищи, иначе рискуете съесть гораздо больше, чем требуется. Ведь попадающие в кровь питательные вещества только через 20 минут начинают раздражать центр насыщения головного мозга, посылая сигнал, что организм «насытился».