Ароматный миндальный пасхальный кулич с цукатами.
Ингредиенты
Мука 700 г,
молоко 1,5 ст.
дрожжи 50 г,
масло сливочное 300-400 г,
яйца 5 шт + 1 шт. для смазывания куличей,
сахар 2 стакана,
соль 1 чайная ложка без верха,
ванильный сахар 1 столовая ложка,
изюм 100-150 г,
миндаль 50-100 г Способ приготовления
Для глазури
Время готовки4 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняРусская
белок — 1 шт,
сахарная пудра — 0,5 стакана,
сок лимона — 1 столовая ложка
В подогретом до 35-37°С молоке растворить 1 столовую ложку сахара и дрожжи.
Постепенно ввести половину нормы просеянной и хорошо перемешать. Убрать опару в теплое место на 40-70 минут
Дальше, сливочное масло растопить и охладить.
Яйца разбить, отделить белки от желтков. Желтки растереть с сахаром. Белки взбить (белки взбивать в последнюю очередь, когда нужно будет добавлять их в тесто).
В подошедшую опару ввести желтки с сахаром, масло, ванильный сахар, соль и взбитые белки — все перемешать.
Постепенно ввести оставшуюся просеянную муку и замесить мягкое эластичное тесто. Тесто вымешивать, желательно, не менее 1 часа, но можно и меньше — пока тесто не начнет легко отставать от рук.
Готовое, хорошо вымешанное тесто, накрыть полотенцем или салфеткой и поставить в теплое место для подъема.
Пока тесто поднимается, промыть изюм, залить кипятком на 20 минут, слить воду, изюм обсушить и обвалять в муке.
Миндальные орехи залить кипятком на 2 минуты, слить воду, снять с миндаля кожицу и измельчить орехи. Лучше всего заранее (накануне) очистить миндаль и подготовить изюм — это сэкономит время
В подошедшее тесто ввести орехи (часть орехов оставить для посыпания верха куличей) и изюм и хорошо помесить тесто, чтобы изюм с орехами распределились равномерно и снова поставить тесто подходить в теплое место, накрыв салфеткой.
Подготовить формы для выпечки куличей: на дно формы положить промасленный кружок пергаментной бумаги, а стенки смазать растительным или размягченным сливочным маслом и обсыпать мукой или сухарями. Подошедшее тесто разложить в подготовленные формы, дать тесту еще раз подняться, смазать верх кулича яйцом и посыпать миндалем.
Выпекать куличи при температуре 180°С в зависимости от размеров кулича 40-70 минут.
Готовность кулича проверяют, воткнув в него тонкую деревянную палочку: если воткнутая палочка сухая, то кулич готов, а если на ней будет тесто — кулич сырой.
Готовые куличи осторожно извлечь из формы (будьте осторожны, чтобы не сломать) и положить бочком на застеленную полотенцем подушку или кровать, прикрыть полотенцем и, периодически, поворачивать, разными боками, пока куличи не остынут. Остывшие куличи можно покрыть глазурью и украсить цукатами.