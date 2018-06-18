Миндальный пасхальный кулич

Ароматный миндальный пасхальный кулич с цукатами.

Ингредиенты

Мука 700 г,

молоко 1,5 ст.

дрожжи 50 г,

масло сливочное 300-400 г,

яйца 5 шт + 1 шт. для смазывания куличей,

сахар 2 стакана,

соль 1 чайная ложка без верха,

ванильный сахар 1 столовая ложка,

изюм 100-150 г,

миндаль 50-100 г Способ приготовления

Для глазури

Время готовки4 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняРусская

белок — 1 шт,

сахарная пудра — 0,5 стакана,

сок лимона — 1 столовая ложка

В подогретом до 35-37°С молоке растворить 1 столовую ложку сахара и дрожжи.

Постепенно ввести половину нормы просеянной и хорошо перемешать. Убрать опару в теплое место на 40-70 минут

Дальше, сливочное масло растопить и охладить.

Яйца разбить, отделить белки от желтков. Желтки растереть с сахаром. Белки взбить (белки взбивать в последнюю очередь, когда нужно будет добавлять их в тесто).

В подошедшую опару ввести желтки с сахаром, масло, ванильный сахар, соль и взбитые белки — все перемешать.

Постепенно ввести оставшуюся просеянную муку и замесить мягкое эластичное тесто. Тесто вымешивать, желательно, не менее 1 часа, но можно и меньше — пока тесто не начнет легко отставать от рук.

Готовое, хорошо вымешанное тесто, накрыть полотенцем или салфеткой и поставить в теплое место для подъема.

Пока тесто поднимается, промыть изюм, залить кипятком на 20 минут, слить воду, изюм обсушить и обвалять в муке.

Миндальные орехи залить кипятком на 2 минуты, слить воду, снять с миндаля кожицу и измельчить орехи. Лучше всего заранее (накануне) очистить миндаль и подготовить изюм — это сэкономит время

В подошедшее тесто ввести орехи (часть орехов оставить для посыпания верха куличей) и изюм и хорошо помесить тесто, чтобы изюм с орехами распределились равномерно и снова поставить тесто подходить в теплое место, накрыв салфеткой.

Подготовить формы для выпечки куличей: на дно формы положить промасленный кружок пергаментной бумаги, а стенки смазать растительным или размягченным сливочным маслом и обсыпать мукой или сухарями. Подошедшее тесто разложить в подготовленные формы, дать тесту еще раз подняться, смазать верх кулича яйцом и посыпать миндалем.

Выпекать куличи при температуре 180°С в зависимости от размеров кулича 40-70 минут.

Готовность кулича проверяют, воткнув в него тонкую деревянную палочку: если воткнутая палочка сухая, то кулич готов, а если на ней будет тесто — кулич сырой.

Готовые куличи осторожно извлечь из формы (будьте осторожны, чтобы не сломать) и положить бочком на застеленную полотенцем подушку или кровать, прикрыть полотенцем и, периодически, поворачивать, разными боками, пока куличи не остынут. Остывшие куличи можно покрыть глазурью и украсить цукатами.