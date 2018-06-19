Мороженое: как выбрать полезный продукт. Советы Елены Малышевой

Летом, в жару, так и тянет плюнуть на завтраки, обеды и ужины и питаться одним мороженым. Тем более что его сейчас делают на самые разные вкусы: и традиционные пломбиры с какими-то добавками, и йогуртовые лакомства, и разнообразный фруктовый лед. Однако люди взрослые, как правило, понимают, что переходить на мороженную диету не стоит, иначе заработаешь проблемы со здоровьем. Но, может, какой-то из видов этого десерта более полезен или хотя бы менее вреден, чем другие? Разбираемся. Вот только несколько фактов о том, насколько здоровая пища — мороженое: По калорийности чемпионом является традиционный пломбир. Из трех перечисленных типов мороженого он самый энергетически богатый. В современных условиях, когда мы отнюдь не голодаем и мало движемся, повышенная калорийность — это значительный минус, так как ведет к ожирению. Не менее важным показателем является гликемический индекс, то есть способность продукта повышать уровень глюкозы в крови. Ведь неизрасходованный на физическую активность сахар откладывается в виде жира. Так вот, если смотреть по этому показателю, жирный минус получает фруктовый лед. Который, по сути, — подкрашенная вода с сахаром. Высокий гликемический индекс уравнивает вредность фруктового льда с более калорийным пломбиром и йогуртовым десертом. Пломбир содержит молочный сахар — лактозу. А многие современные дети страдают лактазной недостаточностью, то есть их организм не имеет ферментов, чтобы перерабатывать это вещество. И с возрастом лактазная недостаточность развивается у большинства взрослых, ведь в природе молоком питаются только детеныши животных. Так что тем, кто не переносит молоко и молочные продукты, лучше выбирать другие виды мороженого. И что же делать? Получается, от этого десерта одни неприятности! Попробуйте приготовить вкусное и более здоровое лакомство дома. Возьмите любимые замороженные ягоды — клубнику, вишню, малину, ананас, сливу — что угодно. Не размораживая, пропустите их через мощный блендер или электромясорубку — и на выходе получите готовое фруктовое мороженое, в которое вы не добавляли ни грамма сахара и где сохранилось определенное количество грубого волокна. Того самого, что способствует очищению кишечника от токсинов, избытков холестерина и улучшает пищеварение. Приятного аппетита! Важно! Безопасная с точки зрения гликемической нагрузки порция мороженого — 50 г. Столько вы можете съедать без вреда для здоровья (обычно в стаканчике 70 — 100 г). Следующий прием пищи с мороженым — через 4 часа. То есть покупное лакомство лучше разделить с товарищем.

«Жить здорово!» По будням/9.50, Первый