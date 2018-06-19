Квас на ржаной закваске без дрожжей: рецепты с фото

Ржаной квас считается одним из самых вкусных и полезных. К тому же приготовление такого кваса предполагает возможность отказаться от использования дрожжей, которые негативно влияют на состав напитка и способствуют устранению его возможной пользы. ​

Если же планируется приготовить квас из ржаной муки на закваске без добавления дрожжей в домашних условиях, можно рассчитывать на безупречный вкус и полезный состав.

Самый простой рецепт

Такой квас предполагает добавление изюма, который улучшает вкус готового напитка.

Ингредиенты:

ржаная мука: 255 грамм — закваска, 255 грамм — квас;

сахар: 25 грамм — закваска, 115 грамм — квас;

изюм: 15 штук — закваска, 15 — квас;

фильтрованная вода.

Способ приготовления:

Изначально потребуется приготовить закваску с использованием муки и сахара. Затем в основу закваски добавляют фильтрованную воду и изюм. Закваску настаивают в тепле на протяжении нескольких дней и приобрести своеобразную кислинку.

Теперь можно готовить квас. Для этого предварительно кипятят четыре с половиной литра воды. В 500 миллилитрах воды разводят сахар и ржаную муку. После этого очень медленно подливают кипяток, продолжая помешивать. Затем бутылку с квасом ставят в теплое место на несколько часов. Затем квас смешивают с закваской.

Квас с закваской соединяют, после чего настаивают в теплом помещении. Желательно выделить для этого, по крайней мере, 7 часов.

Перед употреблением квас рекомендуется охладить. В этом случае напиток порадует своим безупречным вкусом.

Такой ржаной квас желательно хранить в холодильнике. В этом случае он сохранит свой аромат и вкус, удивительную пользу.

Классический ржаной квас

Такой квас также готовится из ржаной муки на закваске без дрожжей. Приготовленный ржаной квас в домашних условиях порадует удивительным вкусом и пользой.

Ингредиенты:

черный хлеб для закваски;

сухарики для кваса;

250 грамм ржаной муки;

130 грамм сахара: 10 — закваска, 120 — квас;

изюм по вкусу;

фильтрованная вода.

Способ приготовления:

В самом начале нужно приготовить закваску для кваса. Для этого порезанный черный хлеб сушат на противне в духовке. Если сухарики подольше посушить, квас получится ароматным и порадует насыщенным вкусом. При желании можно посушить хлеб недолго и приготовить более легкий квас.

Остывшие сухарики засыпают в банку и заливают фильтрованной водой. Затем добавляют сахар (требуется небольшое количество, до 10 грамм). Емкость тщательно взбалтывают. Желательно оставить на пару суток в тепле. Примерно через 2 дня можно рассчитывать на получение готовой закваски с характерным привкусом и ароматом.

Закваску выливают в 3-литровую банку. Добавляют пару горстей ржаных сухариков, сахар и доливают воду. Емкость закрывают крышкой и полотенцем. Оставляют заготовку на 2 дня.

На следующем этапе жидкость сливают в другую емкость. Добавляют сахар с учетом того, насколько сладким должен быть напиток. Также добавляют изюм. После того, как напиток будет готов, его разливают по бутылкам. Изначально квас оставляют в тепле, после чего — ставят в холодильник, где и хранят в дальнейшем.

Приготовление такого кваса потребует больше времени и усилий, но в результате напиток получится вкусным и ароматным.

Польза и вред ржаного кваса

Ржаной квас очень популярен для домашнего приготовления. К тому же правильно приготовленный напиток будет очень полезным, ведь он не только утоляет жажду и радует своим вкусом, но и улучшает состояние здоровья.

Отмечается следующая польза ржаного кваса:

насыщение организма витаминами;

нормализация обменных процессов;

улучшение работы желудка при гастрите с пониженной кислотностью;

укрепление иммунной системы;

улучшение работы сердца;

нормализация состава крови и предотвращение появления вредного холестерина;

тонизирование организма и устранение усталости, слабости, напряжения;

нормализация работы почек и печени;

улучшение зрения;

выведение из организма токсинов и шлаков.

Ржаной квас, который приготовлен по всем правилам в домашних условиях и с использованием качественных компонентов, порадует питательным составом. Польза будет отмечена только при регулярном потреблении напитка.

Ржаной квас содержит в себе незначительный процент алкоголя, о чем нужно помнить. Желательно отказаться от употребления напитка тем людям, которым крайне нежелательно употребление даже минимального количества алкоголя. Ржаной квас обладает насыщенным составом, поэтому он не рекомендуется при язве и гастрите. Во всех остальных случаях напиток будет полезным.

Квас из ржаной муки на закваске без добавления дрожжей, приготовленный в домашних условиях, радует вкусом и ароматом. Правильно приготовленный напиток станет гордостью почитателей настоящего кваса.