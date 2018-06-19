Торт с клубникой: рецепт с фото пошагово

Торт с клубникой понравится всем домашним, если его правильно приготовить. Существует масса вариантов приготовления десерта с этими ягодами, торт можно выпекать, или готовить десерт без выпечки.

В качестве кремовой основы используются сливки, а также безе, сыр «маскарпоне» и творог. За основу берется бисквит, но если торт готовят без выпекания, то основу готовят из печенья, или используют уже готовые бисквиты. Мы же расскажем несколько пошаговых рецептов с фото, которые дадут возможность приготовить лучший торт с клубникой в домашних условиях.

Нежный десерт с маскарпоне

Это очень нежный и вкусный десерт, который готовится на основе бисквита, а в качестве крема используют маскарпоне. Готовый торт может стать украшением любого праздничного стола.

Ингредиенты на бисквит:

мука 1 сорта — 145 грамм;

сахарный песок — 155 грамм;

яйца куриные — 4 штуки;

разрыхлитель — 12 пачки.

Ингредиенты для крема:

куриные яйца — 4 штуки;

желатин в гранулах — 1,5 ложки;

соль — щепотка;

пудра из сахара — 85 грамм;

сыр маскарпоне — 540 грамм.

Ингредиенты для украшения:

желе для торта — 1 пачка;

клубника свежая — 180 грамм.

Процесс приготовления:

Чтобы приготовить торт с клубникой в домашних условиях, следует строго выполнять рецепт с пошаговыми фото. Для этого начинают подготовку бисквитного теста, для него желтки и белки отделяют и оставляют в разной посуде. В обе миски добавляют сахарный песок и тщательно взбивают обе массы. Готовые составы соединяют, всыпают к ним муку и разрыхлитель.

Выпекают готовое тесто в течение получаса, температура духового шкафа устанавливается на 180 градусов.

Как только бисквит будет готов, его перекладывают на решетку и дают остыть, после чего накрывают полотенцем и оставляют на одни сутки.

Корж разрезают на две равные части, приблизительная толщина составляет два сантиметра.

После этого начинают приготовление крема, для него соединяют желатин с водой и дают ему настояться, после этого растворяют гранулы на водяной бане. Остужают полученную смесь.

Куриные желтки отделяют от белков и взбивают с сахарной пудрой, после чего соединяют желатиновую массу с желтками.

Сразу же к массе добавляют мягкий сыр, все перемешивают, чтобы получилась однородная масса. Белки взбивают с солью до получения пышной смеси.

Белки осторожными движениями вводят в сырную смесь и осторожными движениями перемешивают.

От коржа необходимо взять только одну часть и уложить на дно формы, после этого наливают кремовую массу, далее кладется еще один корж и заливается остатками крема. Можно выложить между слоями кусочки клубники. Торт убирают в камеру холодильника на 4 часа.

Клубника нарезается тонкими дольками, после чего выкладывается на поверхность торта, сверху все заливают подготовленным желе.

В таком виде десерт снова отправляется в камеру холодильника на пять часов.

Творожный десерт с клубникой

Еще один простой вариант приготовления торта с клубникой в домашних условиях, такой десерт понравится всем гостям, а если в точности следовать рецепту с пошаговыми фото, можно получить очень красивый торт.

Ингредиенты:

листовой желатин — 22 грамма;

творог жирностью 9% — 520 грамм;

сливки высокой жирности — 320 мл;

песочное печенье — 260 грамм;

клубника спелая — 540 грамм;

клубничный йогурт — 240 мл;

сахарный песок — 255 грамм;

сливочное масло — 155 грамм.

Процесс приготовления:

Песочное печенье измельчается блендером, после чего к нему добавляют растопленное сливочное масло и хорошо все перемешивают.

Теперь следует подготовить разъемную форму, на ее дно выкладывается слой из печенья и масла, а затем хорошо прижимается, чтобы получился плотный корж.

В глубокую чашу укладывается творог, туда же добавляют сахарный песок и необходимое количество клубничного йогурта, составляющие хорошо перемешивают. Лучше всего сделать это с помощью погружного блендера.

Клубнику промывают и перебирают, затем разрезают на две или четыре части, все зависит от размера ягоды.

Сливки взбивают с сахарным песком, можно использовать пудру из сахара. Очень важно использовать холодные сливки, а также охладить чашу и венчики, тогда крем получится очень густым. Готовая сливочная масса соединяется с творожной смесью. Составляющие аккуратно смешивают с помощью лопатки.

Подготовленный желатин отжимают от лишней воды и перекладывают в ковш, где его растапливают, подготовленное желе переливают в кремовую массу. Далее в крем добавляют половину клубники и повторно перемешивают.

Оставшаяся часть клубники выкладывается на корж из печенья, после чего заливается кремовой массой. Чтобы оформить верх, можно использовать ягоды в целом виде, или нарезать их. Десерт помещают в камеру холодильника на пять или шесть часов.

Клубничный торт-суфле

Пошаговый рецепт этого десерта с фото прост в исполнении, каждая хозяйка сможет приготовить нежный и ароматный торт с клубникой в домашних условиях.

Ингредиенты на бисквит:

желтки куриных яиц — 6 штук;

разрыхлитель — 1 пачка;

крахмал — 1 ложка;

мука 1 сорта — 2 ложки;

масло растительное — 2 ложки;

сахарный песок — 3 ложки.

Ингредиенты на суфле:

белки яиц куриных — 6 штук;

сахарный песок — 6 ложек;

клубника спелая — 260 грамм;

желатин в гранулах — 22 грамма;

вода очищенная — 110 мл;

масло сливочное — 210 грамм.

Ингредиенты на глазурь:

сливки жирные — 65 мл;

шоколад белый — 110 грамм.

Процесс приготовления:

Желтки соединяют с сахаром и взбивают, после чего к ним добавляют крахмал, сахар и разрыхлитель. Последним наливают растительное масло. Из полученного теста выпекают корж. У готового бисквита срезают верхнюю корочку.

Желатин заливают водой, из клубники и сахара создается пюре, а также взбивается отдельно сливочное масло.

К желатину добавляют сахар и растворяют его на водяной бане. Белки взбивают с сахарным песком и добавляют полученную смесь в масло. Последним этапом добавляют пюре и желатин.

В форму кладется корж, на него наливается суфле и убирают десерт в холодильник.

Готовят глазурь из шоколада и сливок, составляющие топят на водяной бане. Готовой глазурью поливают торт и убирают в холод на несколько часов. Можно посыпать десерт воздушным рисом.