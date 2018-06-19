Торт с клубникой: рецепт с фото пошагово 

Торт с клубникой понравится всем домашним, если его правильно приготовить. Существует масса вариантов приготовления десерта с этими ягодами, торт можно выпекать, или готовить десерт без выпечки.
В качестве кремовой основы используются сливки, а также безе, сыр «маскарпоне» и творог. За основу берется бисквит, но если торт готовят без выпекания, то основу готовят из печенья, или используют уже готовые бисквиты. Мы же расскажем несколько пошаговых рецептов с фото, которые дадут возможность приготовить лучший торт с клубникой в домашних условиях.
Нежный десерт с маскарпоне
Это очень нежный и вкусный десерт, который готовится на основе бисквита, а в качестве крема используют маскарпоне. Готовый торт может стать украшением любого праздничного стола.
Ингредиенты на бисквит:
мука 1 сорта — 145 грамм;
сахарный песок — 155 грамм;
яйца куриные — 4 штуки;
разрыхлитель — 12 пачки.
Ингредиенты для крема:
куриные яйца — 4 штуки;
желатин в гранулах — 1,5 ложки;
соль — щепотка;
пудра из сахара — 85 грамм;
сыр маскарпоне — 540 грамм.
Ингредиенты для украшения:
желе для торта — 1 пачка;
клубника свежая — 180 грамм.
Процесс приготовления:
Чтобы приготовить торт с клубникой в домашних условиях, следует строго выполнять рецепт с пошаговыми фото. Для этого начинают подготовку бисквитного теста, для него желтки и белки отделяют и оставляют в разной посуде. В обе миски добавляют сахарный песок и тщательно взбивают обе массы. Готовые составы соединяют, всыпают к ним муку и разрыхлитель.
Выпекают готовое тесто в течение получаса, температура духового шкафа устанавливается на 180 градусов.
Как только бисквит будет готов, его перекладывают на решетку и дают остыть, после чего накрывают полотенцем и оставляют на одни сутки.
Корж разрезают на две равные части, приблизительная толщина составляет два сантиметра.
После этого начинают приготовление крема, для него соединяют желатин с водой и дают ему настояться, после этого растворяют гранулы на водяной бане. Остужают полученную смесь.
Куриные желтки отделяют от белков и взбивают с сахарной пудрой, после чего соединяют желатиновую массу с желтками.
Сразу же к массе добавляют мягкий сыр, все перемешивают, чтобы получилась однородная масса. Белки взбивают с солью до получения пышной смеси.
Белки осторожными движениями вводят в сырную смесь и осторожными движениями перемешивают.
От коржа необходимо взять только одну часть и уложить на дно формы, после этого наливают кремовую массу, далее кладется еще один корж и заливается остатками крема. Можно выложить между слоями кусочки клубники. Торт убирают в камеру холодильника на 4 часа.
Клубника нарезается тонкими дольками, после чего выкладывается на поверхность торта, сверху все заливают подготовленным желе.
В таком виде десерт снова отправляется в камеру холодильника на пять часов.
Творожный десерт с клубникой
Еще один простой вариант приготовления торта с клубникой в домашних условиях, такой десерт понравится всем гостям, а если в точности следовать рецепту с пошаговыми фото, можно получить очень красивый торт.
Ингредиенты:
листовой желатин — 22 грамма;
творог жирностью 9% — 520 грамм;
сливки высокой жирности — 320 мл;
песочное печенье — 260 грамм;
клубника спелая — 540 грамм;
клубничный йогурт — 240 мл;
сахарный песок — 255 грамм;
сливочное масло — 155 грамм.
Процесс приготовления:
Песочное печенье измельчается блендером, после чего к нему добавляют растопленное сливочное масло и хорошо все перемешивают.
Теперь следует подготовить разъемную форму, на ее дно выкладывается слой из печенья и масла, а затем хорошо прижимается, чтобы получился плотный корж.
В глубокую чашу укладывается творог, туда же добавляют сахарный песок и необходимое количество клубничного йогурта, составляющие хорошо перемешивают. Лучше всего сделать это с помощью погружного блендера.
Клубнику промывают и перебирают, затем разрезают на две или четыре части, все зависит от размера ягоды.
Сливки взбивают с сахарным песком, можно использовать пудру из сахара. Очень важно использовать холодные сливки, а также охладить чашу и венчики, тогда крем получится очень густым. Готовая сливочная масса соединяется с творожной смесью. Составляющие аккуратно смешивают с помощью лопатки.
Подготовленный желатин отжимают от лишней воды и перекладывают в ковш, где его растапливают, подготовленное желе переливают в кремовую массу. Далее в крем добавляют половину клубники и повторно перемешивают.
Оставшаяся часть клубники выкладывается на корж из печенья, после чего заливается кремовой массой. Чтобы оформить верх, можно использовать ягоды в целом виде, или нарезать их. Десерт помещают в камеру холодильника на пять или шесть часов.
Клубничный торт-суфле
Пошаговый рецепт этого десерта с фото прост в исполнении, каждая хозяйка сможет приготовить нежный и ароматный торт с клубникой в домашних условиях.
Ингредиенты на бисквит:
желтки куриных яиц — 6 штук;
разрыхлитель — 1 пачка;
крахмал — 1 ложка;
мука 1 сорта — 2 ложки;
масло растительное — 2 ложки;
сахарный песок — 3 ложки.
Ингредиенты на суфле:
белки яиц куриных — 6 штук;
сахарный песок — 6 ложек;
клубника спелая — 260 грамм;
желатин в гранулах — 22 грамма;
вода очищенная — 110 мл;
масло сливочное — 210 грамм.
Ингредиенты на глазурь:
сливки жирные — 65 мл;
шоколад белый — 110 грамм.
Процесс приготовления:
Желтки соединяют с сахаром и взбивают, после чего к ним добавляют крахмал, сахар и разрыхлитель. Последним наливают растительное масло. Из полученного теста выпекают корж. У готового бисквита срезают верхнюю корочку.
Желатин заливают водой, из клубники и сахара создается пюре, а также взбивается отдельно сливочное масло.
К желатину добавляют сахар и растворяют его на водяной бане. Белки взбивают с сахарным песком и добавляют полученную смесь в масло. Последним этапом добавляют пюре и желатин.
В форму кладется корж, на него наливается суфле и убирают десерт в холодильник.
Готовят глазурь из шоколада и сливок, составляющие топят на водяной бане. Готовой глазурью поливают торт и убирают в холод на несколько часов. Можно посыпать десерт воздушным рисом.