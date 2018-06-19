5 идей для летних низкокалорийных ужинов, которые понравятся абсолютно всем

Летний сезон совсем не за горами, и ежедневное меню хочется разнообразить сытными, но в то же время низкокалорийными блюдами. Мы вместе с экспертами компании «НатурБуфет» собрали несколько блюд, которые поразят вас малым количеством калорий, а также своим вкусом, полезностью и легкостью в приготовлении.

Свиные отбивные с семенами фенхеля и абрикосами на гриле

Бытует мнение, что блюда из свинины не бывают низкокалорийными. Но ведь все зависит от того, мясо из какой части вы выбираете. Постные, тонко нарезанные свиные отбивные — прекрасная альтернатива уже приевшейся всем куриной грудке. А в сочетании с фенхелем и абрикосами они и вовсе никого не оставят равнодушными.

Калорийность на порцию: 272 калории

Вам понадобится:

2 чайные ложки семян кориандра,

2 чайные ложки семян фенхеля,

2 столовые ложки оливкового масла,

1 столовая ложка коричневого сахара,

¾ чайной ложки соли,

½ чайной ложки молотого черного перца,

4 тонко нарезанных свиных отбивных,

8 спелых абрикосов или 4 нектарина,

¼ чашки сыра фета и немного мяты.

Приготовление:

Обжарьте кориандр и фенхель на сухой сковороде до появления аромата (примерно 1 минуту), измельчите в блендере или в ступке. В маленькой миске смешайте специи с солью, перцем, оливковым маслом и коричневым сахаром. Покройте отбивные с обеих сторон получившимся маринадом. Обжаривайте на сковороде-гриль по 2-3 минуты с каждой стороны. На той же сковороде обжарьте абрикосы или нектарины, периодически помешивая, всего около 4 минут. Разложите отбивные и фрукты по тарелкам, дайте постоять им 5-7 минут. Подавайте с фетой и мятой.

Фаршированные овощами и говядиной перцы

Еще один отличный, легкий рецепт, который подходит для тех, кто устал придумывать комбинации основных блюд и гарниров.

Калорийность на порцию: 287 калорий

Вам понадобится:

6 средних сладких красных перцев,

500 грамм постного говяжьего фарша,

1 столовая ложка оливкового масла,

1 средний цуккини,

1 средняя луковица,

1/3 чашки мелко нарезанного зеленого болгарского перца,

2 чашки нарезанного шпината,

4 зубчика чеснока (раздавленные),

1 чашка дикого риса,

1 банка томатного соуса,

½ чашки нарезанной моцареллы,

¼ чайной ложки соли.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Удалите верхушки у красного перца с семенами. Варите перец в кипящей воде 3-5 минут, затем ополосните холодной водой. Приготовьте рис. В большой сковороде обжаривайте говядину на среднем огне 6-8 минут. Переложите на тарелку. В той же сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте цуккини, лук и зеленый перец до готовности (4-5 минут). Добавьте шпинат и чеснок. Готовьте еще 1 минуту. Перемешайте овощную смесь с фаршем, рисом, томатным соусом и моцареллой. Добавьте смесь в перцы. Выпекайте их в духовке, пока не растает сыр — около 6 минут.

Всем известно, что лосось — прекрасная альтернатива для тех, кто следит за фигурой. Если же рыбу подать с ягодами и травами, рецепт будет не только полезным, но и приобретет вкус лета.

Калорийность: 215 калорий

Вам понадобится:

6 порций филе лосося,

1 столовая ложка сливочного масла,

¼ чайной ложки соли,

1/8 чайной ложки молотого черного перца,

чашка свежей клубники,

1 столовая ложка измельченного свежего базилика,

1 столовая ложка меда.

Приготовление:

Смажьте филе растопленным сливочным маслом, посыпьте солью и перцем. Обжаривайте на сковороде на среднем огне до тех пор, пока рыба не начнет легко отделяться от кожицы. В маленькой чашке смешайте клубнику, базилик, мед и щепотку черного перца. Подайте лосось с получившимся соусом.

Креветки с кунжутом с салатом из битых огурцов

Легкое летнее блюдо в азиатском стиле, которое не оставит никого равнодушным. Огурцы рекомендуется подавать битыми, потому что так они лучше впитывают маринад.

Калорийность:233 калории

Вам понадобится:

4 столовые ложки кунжутного масла,

500 грамм средних креветок (очищенных),

5 чайных ложек соевого соуса,

300 грамм тонко нарезанных огурцов,

2 столовые ложки рубленой свежей петрушки,

2 столовые ложки рисового уксуса,

1 столовая ложка меда,

1 столовая ложка очищенного и мелко нарезанного свежего имбиря, щепотка красного перца,

1 зубчик чеснока.

Приготоление:

Обжарьте креветки на сковороде с двумя столовыми ложками кунжутного масла (примерно по 3 минуты с каждой стороны). Добавьте одну столовую ложку соевого соуса и готовьте еще 30 секунд. Поместите оставшиеся ингредиенты в закрывающийся пакет, запечатайте и встряхните. Легонько ударьте плоской стороной ножа по огурцам несколько раз. Подавайте в качестве гарнира к креветкам.

Для тех летних вечеров, когда вам хочется традиционной домашней еды, но при этом совершенно не хочется готовить, отлично подойдет вариант охлажденных готовых блюд. Например, еда от марки «НатурБуфет» долго томится в вакууме при деликатных температурах, что сохраняет все вкусовые качества ингредиентов и полезные элементы.

Калорийность:275 калорий

Вам понадодобится:

Фрикадельки п\ф грибы (белые или шампиньоныы

сливки 10%

1 ст.л. муки

3-5 картофелин вареных

Приготовление:

Сварите картошку. Нарежье грибы, немного обжаьте и добавьте ложку муки, тщательно перемешав, налейте сливки. Потушите немного и добавьте к ним фрикадельки и еще потушите на медленном огне под крышкой. Украсьте блюдо имеющейся зеленью и насладитесь простым, полезным и низкокалорийным ужином.

Текст: Юлия Шумилко

Фото: Shutterstock