Окрошка сборная мясная на квасе

И еще один классическийистинно руский холодный суп — окрошка от Кафе «Вареничная №1», бренд-шефа Алёны Солодовиченко.

Вам понадобится:

Говядина отварная — 154 г Картофель отварной — 20г Куриное филе отварное — 10 г Лук зеленый — 2 г Огурец свежий — 15 г Редис — 15 г Соль — 1 г Перец черный — 0,5 г Укроп — 1 г Язык говяжий — 10 г Яйцо куриное — 1 шт Петрушки листовая — 1 г Квас — 25 мл Приготовление:

Огурец и редис, филе куриное отварное, язык говяжий отварной и говядину отварную нарезать соломкой. Картофель и белок отварного куриного яйца натереть на крупной терке. На тарелку по кругу выложить все основные ингредиенты отдельными горочками. Украсить тонкими слайсами редиса, сверху украсить мелконарезанным луком зеленым, веточками укропа и петрушки. Отдельно подавать квас (или кефир).

Фото: архив ресторана