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Окрошка сборная мясная на квасе
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Окрошка сборная мясная на квасе 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
И еще один классическийистинно руский холодный суп — окрошка от Кафе «Вареничная №1», бренд-шефа Алёны Солодовиченко.
Вам понадобится:
Говядина отварная — 154 г  Картофель отварной — 20г  Куриное филе отварное — 10 г  Лук зеленый — 2 г  Огурец свежий — 15 г  Редис — 15 г  Соль — 1 г  Перец черный — 0,5 г  Укроп — 1 г  Язык говяжий — 10 г  Яйцо куриное — 1 шт  Петрушки листовая — 1 г  Квас — 25 мл  Приготовление:
Огурец и редис, филе куриное отварное, язык говяжий отварной и говядину отварную нарезать соломкой. Картофель и белок отварного куриного яйца натереть на крупной терке. На тарелку по кругу выложить все основные ингредиенты отдельными горочками. Украсить тонкими слайсами редиса, сверху украсить мелконарезанным луком зеленым, веточками укропа и петрушки. Отдельно подавать квас (или кефир).
Фото: архив ресторана
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