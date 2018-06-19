Свекольник с куриными сердечками

Продолжаем нашу эстафету холодных супов. В этот раз Свекольник от Кафе «Вареничная №1», Бренд-шеф Алёны Солодовиченко.

Вам понадобится:

Редис — 5 г База свекольник — 25 г Яйцо перепелиное — 1 шт.

Лук зеленый — 1 г Укроп — 1 г Сердце куриное отварное — 4 г Петрушка листовая — 1 г Для базы:

Вода питьевая — 467 г Картофель — 78 г Огурец свежий — 78 г Редис — 78 г Сахарный песок — 16 г Свекла очищенная — 230 г Соль — 9 г Уксус 9% — 2 г Фреш лимонный — 2 г Кефир 1% — 118 г Фреш свекольный — 40 г Сахарная пудра — 1 г Приготовление:

Предварительно приготовить базу. Свежий огурец, свежий редис, отварной картофель и отварную свеклу нарезать соломкой. Залить теплой кипяченной водой, добавить свекольный фреш, уксус, соль, сахар и сахарную пудру. Поставить в холодильник настаиваться на 12 часов. Перед подачей добавить сметану и кефир. Предварительно отваренное куриное сердце нарезать кружочком. Отварить перепелиное яйцо. Редис нарезать тонким слайсом. Свекольник выложить в тарелку для подачи, в середину выложить куриное сердце, рядом выложить перепелиное яйцо, разрезанное на две части. Сверху украсить мелко нарезанными зеленым луком, укропом, листьями петрушки и слайсами редиса.

Фото: архив ресторана