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Свекольник с куриными сердечками
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Свекольник с куриными сердечками 

Passion.ru 52 минуты назад
Фото: Passion.ru
Продолжаем нашу эстафету холодных супов. В этот раз Свекольник от Кафе «Вареничная №1», Бренд-шеф Алёны Солодовиченко.
Вам понадобится:
Редис — 5 г  База свекольник — 25 г  Яйцо перепелиное — 1 шт.
Лук зеленый — 1 г  Укроп — 1 г  Сердце куриное отварное — 4 г  Петрушка листовая — 1 г  Для базы:
Вода питьевая — 467 г  Картофель — 78 г  Огурец свежий — 78 г  Редис — 78 г  Сахарный песок — 16 г  Свекла очищенная — 230 г  Соль — 9 г  Уксус 9% — 2 г  Фреш лимонный — 2 г  Кефир 1% — 118 г  Фреш свекольный — 40 г  Сахарная пудра — 1 г  Приготовление:
Предварительно приготовить базу. Свежий огурец, свежий редис, отварной картофель и отварную свеклу нарезать соломкой. Залить теплой кипяченной водой, добавить свекольный фреш, уксус, соль, сахар и сахарную пудру. Поставить в холодильник настаиваться на 12 часов. Перед подачей добавить сметану и кефир. Предварительно отваренное куриное сердце нарезать кружочком. Отварить перепелиное яйцо. Редис нарезать тонким слайсом. Свекольник выложить в тарелку для подачи, в середину выложить куриное сердце, рядом выложить перепелиное яйцо, разрезанное на две части. Сверху украсить мелко нарезанными зеленым луком, укропом, листьями петрушки и слайсами редиса.
Фото: архив ресторана
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