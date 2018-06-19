Мыльная история: что главный сувенир Марселя и что подделка

МАРСЕЛЬ (Франция), 19 июн — РИА Новости Виктория Иванова . Лаванда, лимон, роза, клубника, а рядом — шоколад и даже опиум: в Старом порту Марселя с лотков продают разноцветные душистые мыльные брусочки — один из символов южного французского города. У туристов разбегаются глаза, и они скупают… подделки.

Правильная технология

"Технология производства мыла насчитывает многие столетия. Марсельское мыло имеет ближневосточные корни — оно является «потомком» мыла из Алеппо", — рассказывает РИА Новости сотрудница одной из самых старых и знаменитых марсельских мыловарен Savonnerie de la Licorne.

Процесс создания мыла здесь достаточно трудоемкий. Необходимо смешать растительные масла — главным образом оливковое — до получения овальных гранул. Затем их прогоняют через пресс, получая крошащиеся листы. Их измельчают, превращая в крошку, которую затем нагревают с эфирными маслами. Массу пропускают через станок, на выходе из которого получается тонкая стружка. Стружку прессуют, разделяют на куски и при помощи пресса наносят на бока будущего мыла разные надписи и узоры. Мыло почти готово, но прежде чем попасть на прилавки, ему нужно как следует посушиться.

Чаще всего на кусках мыла можно встретить надпись «72%». Это знак качества. «Обязательное условие для настоящего марсельского мыла — это то, что в его составе должно быть 72% растительных масел. Остальное — вода и гидроксид натрия», — продолжает рассказ представительница мыловарни.

По ее словам, в городе всего несколько мыльных заводиков, продукт которых действительно может носить имя «марсельского мыла», среди них — Le Sérail и Fer à Cheval.

"То, что продают в порту, может быть произведено где угодно, даже из Китая везут. И никаких гарантий, что в нем использованы растительные масла, а не животный жир, нет. Когда вы приходите на производство — визиты бесплатны! — вы можете лично убедиться, что мы используем только правильное сырье", — заключает собеседница агентства.

В многочисленных лавочках мыловарни, разбросанных по городу, стоят стены из зеленых, розовых и фиолетовых кубиков — классическое оливковое мыло соседствует с мылом с розовым маслом или лавандой. Есть и другие ароматы, например мед, зеленый чай, фиалка, флердоранж или прополис. Но все они, заверяют продавцы, сделаны исключительно из натуральных ингредиентов.

Указ Кольбера и особый статус

Требования к производству марсельского мыла были законодательно закреплены еще 5 октября 1688 года указом Жан-Батиста Кольбера — министра «короля-солнце» Людовика XIV. Право называться «марсельским» имело только то, что было произведено в регионе и исключительно из оливкового масла. Наказание за использование животного жира или других химических «отклонений» было суровым — конфискация всего товара.

Сейчас производство марсельского мыла почти никак не регламентируется на официальном уровне. Как рассказали РИА Новости в ассоциации Savon de Marseille France (ASDMF), в регионе ежегодно производится более десяти тонн твердого и столько же жидкого мыла, примерно пять тонн каждый год отправляется за пределы страны.

"Защищать наименование «марсельское мыло» необходимо, поскольку это наше ноу-хау. К продукту должны применяться строгие требования. Сейчас же некоторые торговцы присваивают это название, чтобы развивать свой бизнес, не соблюдая исторических и научных требований", — говорят в ASDMF.

Во французской базе зарегистрированных «наименований по происхождению» числятся сразу два запроса на регистрацию марсельского мыла — их направляли два различных объединения мыловаров. В первом значится требование ограничить зону производства мыла при обязательном сохранении старинной технологии, во втором — к месту производства не привязываются, делая упор лишь на исторические требования к процессу. Окончательного решения вопроса пока нет, а потому под видом «настоящего марсельского мыла» в городе продолжают продавать килограммы контрафакта.

Радуга для туристов

На базаре в порту выбор мыла гораздо больше, чем в магазине. Запахи щекочут нос, а от обилия красок и оттенков разбегаются глаза. Названия мыла заставляют задуматься: рядом с ягодными и фруктовыми брусочками лежат, например, ароматы «Аристократ», «Прованс», «Океанский», «Эрос» и «Принцесса».

Гуляющие вдоль воды туристы толпятся у лотков, нюхая все мыло по очереди, покупая сразу по пять кусков — потом удобно дарить друзьям в качестве сувениров из отпуска.

"В этих цветных, скажу вам честно, ароматизаторы, аллергены. Если вам хочется совсем классического — берите кубик. Есть для лица — с оливковым маслом, а для стирки — без него, попроще. Там 72% масел", — откровенничает один из торговцев.

Правда, покупать он советует мыло из сирийского Алеппо, не очень аппетитной горкой лежащее с краю стола. Неровные коричневые кубики пахнут знакомо: хозяйственным мылом, которое раньше водилось почти в каждой российской ванной. Удивительного мало, поскольку технология производства одна.

"Все равно, лучшее мыло — алеппское. Первое мыло в мире, историческое. Марсельское появилось уже по его следам. Там внутри — масло лавра, оно обладает целебными свойствами — лечит экзему и прыщики. Остальное мыло натуральное тоже, но не лечебное, им можно просто мыться", — говорит он.

Сейчас, пока в Сирии продолжается война, мыло везут из соседнего Ливана.

А вот женщина-продавец с соседнего стола расхваливает лимонное — в него добавлены маленькие частички, которые помогают отшелушивать кожу, как скраб. Есть еще с добавлением козьего молока, с лавандовыми цветками, с измельченными виноградными косточками, нанизанные на веревку наподобие гирлянды… Словом, выбор на любой вкус, вернее запах. И пусть мыло, возможно, не совсем «правильное», радости оно приносит не меньше.