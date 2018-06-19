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Цены на яйцо снизились в Приморье
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Цены на яйцо снизились в Приморье 

АиФ-Владивосток 46 минут назад
Фото: АиФ-Владивосток
По сообщению департамента лицензирования и торговли Приморья, в мае, по сравнению с предыдущим месяцем, больше всего подешевело куриное яйцо, гречка и рыба.
«Цены на куриное яйцо упали на 8,5%, гречка стала дешевле на 3,5%, мороженая рыба — на 1,3%», — отметили в ведомстве.
Кроме того, наблюдается снижение темпов роста цен на пшено, маргарин и яблоки, а также баранину (кроме бескостного мяса).
Специалисты добавили, что стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, в мае составила 5 098 рублей.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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