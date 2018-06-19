Полезный гид: какую питьевую воду выбрать

Важность воды в рационе человека трудно переоценить. Наш организм, в том числе и мозг, на 70% состоят из воды. Она выполняет важные функции: переносит питательные вещества к клеткам, очищает от шлаков и токсинов, нормализует работу пищеварительной системы, ускоряет обменные процессы.

В связи с этим так важно, какую воду и в каких количествах пьет человек. С количеством просто: врачи рекомендуют взрослому человеку выпивать 1-1,5 литра воды в день. А вот выбрать воду для себя и своей семьи сложнее. Оказывается, она бывает разная и по-разному влияет на организм.

Мы составили гид по основным видам воды, которую мы пьем, и поделились полезными советами, которые помогут очистить воду в домашних условиях.

Минеральная вода считается самой полезной для здоровья человека. Так называют воду, которая поднимается на поверхность из недр планеты. Такая вода обогащена минералами, которые питают организм изнутри и укрепляют его здоровье.

Минеральная вода — неочищенная вода, которая не подвергалась воздействию человека. Многие называют любую воду в бутылках минеральной, но это не так. Из-за санитарных норм ее трудно найти в магазинах. Один из вариантов — собирать минеральную воду в источниках самому, если посчастливилось жить неподалеку от такого места.

Вы можете предварительно проверить чистоту воды в специальных лабораториях. Как правило, вода из родника чиста, ведь она поднялась из глубин земли и прошла через камни и минеральные породы, но в загрязненных регионах в такой воде могут присутствовать тяжелые металлы и соли.

Еще одна исключительно полезная для здоровья вода — бутилированная родниковая вода. Ее уже можно найти в обычном супермаркете. Действительно полезная родниковая вода продается в стеклянных бутылках. Это связано с тем, что пластик может выделять в воду вредные вещества.

Многое также зависит от производителя: к сожалению, не все поставщики воды, которые заявляют, что продают настоящую родниковую воду, действительно распространяют такой продукт. Проверить качество воды также можно в независимой лаборатории.

Важно учитывать, что некоторые виды минеральной родниковой воды отличаются высокой концентрацией минералов и даже могут быть перенасыщены ими. Такое количество минеральных веществ, поступающих в организм, может привести к дисбалансу, поэтому грамотно подходите к выбору воды и не «привязывайтесь» к какому-то одному виду, экспериментируйте.

Очищенная вода заметно уступает по качеству и составу минеральной и бутилированной минеральной воде. Она проходит фильтрацию, в процессе которой из нее выводятся не только вредные, но и полезные вещества. В некоторых регионах водопроводная вода, несмотря на фильтрацию, остается полезной — такую воду можно пить из-под крана. В более загрязненных регионах воду из-под крана пить нельзя: после очистки она становится неживой и может даже быть чужеродной для организма человека.

Есть механизм реминерализации: это процесс обработки очищенной воды, в результате которого вода снова становится насыщенной минералами. Механизм сложный: чтобы восстановить исходный состав воды, нужно его знать, что возможно не всегда.

К очищенной воде также относятся дистиллированная вода и вода, очищенная с помощью системы обратного осмоса. Такая вода проходит через слишком большое количество искусственных процессов, и пить ее не рекомендуется.

Воду можно кипятить, но польза такой воды вызывает ожесточенные споры. Мнения разделились: одни считают такую воду полезной, другие — не советуют ее пить. С одной стороны, в процессе кипячения уничтожаются все вредные микроорганизмы и микробы, которые присутствуют в воде, ее состав становится чище. С другой стороны, кипячение концентрирует соли и минералы, в результате чего они могут менять свою структуру и состав и, как следствие, сложнее усваиваться организмом.

При этом в истории есть подтверждения, что кипяченая вода широко прославляется в аюрведе, а также в китайской и тибетской медицине. Древние целители верили, что такая вода улучшает пищеварение, нормализует работу печени и желчного пузыря, справляется с жаждой и выводит шлаки и токсины из организма. Если вы все же решили кипятить воду, то делайте это один раз, а после переливайте ее в кувшин из стекла или керамики.

Структуризация воды — процесс воздействия на воду с помощью различных внешних факторов. К таким факторам относятся специальные магниты, классическая музыка, молитвы и многие другие процессы. К структурированной воде также относят талую воду.

Считается, что структурированная вода лучше усваивается организмом. В процессе воздействия на воду ее молекулы принимают «правильную» форму, которая и необходима человеку. Несмотря на то что такой подход имеет мало общего с наукой, ученые в последнее время активно исследуют этот вопрос и возможность наличия у воды своей энергетики.

Пластик — современный враг человечества. При этом большое количество питьевой воды продается именно в таких бутылках. Почему пластик вреден? Доказано и установлено, что многие виды пластика выделяют вредные вещества, влияние которых на организм человека до конца не изучено.

Покупайте воду в стеклянных бутылках или от проверенных производителей. Сейчас многие компании переходят на перерабатываемый пластик и используют пластик без BPA (бисфенола-А). Старайтесь выбирать более плотные пластиковые бутылки: считается, что они выделяют меньше вредных веществ.