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Худейте со вкусом: меню на вторник от Светланы Шидловской
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Худейте со вкусом: меню на вторник от Светланы Шидловской 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Светлана Шидловская, похудевшая на 30 кг, поделилась сбалансированным меню на день и рассказала, за что любит морепродукты.
Завтрак
Овсяноблин с сыром и овощным салатом
Овсяные хлопья — 50 г. Яйцо — 1 шт. Нежирный сыр — 15 г. Зелень
Для салата: Огурец — 1 шт. Помидор — 1/2 шт. Укроп
Овсяные хлопья взбейте в блендере с яйцом. Добавьте натертый сыр и рубленую зелень. Выпекайте на сухой сковороде до румяной корочки с обеих сторон. Подавайте с овощным салатом.
Совет! Чтобы овсяноблин не разваливался, его можно испечь в «мультипекаре» либо в вафельнице — вкус станет только лучше.
Перекус
Панкейки с сухофруктами
Курага — 10 г. Яйцо — 1 шт. Кукурузная мука — 3 ст. л. Кокосовое молоко — 2 ст. л. Щепотка соды
Курагу замочите в холодной воде на 15 минут и измельчите в блендере. Яйцо взбейте с кокосовым молоком, просейте кукурузную муку, добавьте соду, сухофрукты и перемешайте. Выпекайте на сухой сковороде до румяной корочки.
Фаршированные кальмары + бурый рис  Кальмар — 2 шт. Шампиньоны — 70 г. Сыр — 15 г. Белок — 1 шт. Соевый соус Чеснок Оливковое масло Зелень Лимонный сок  Обжарьте нарезанные шампиньоны с добавлением оливкового масла. Яйцо отварите, достаньте желток и мелко нарубите белок. Сыр натрите на терке. Зелень и чеснок мелко нарежьте. Смешайте все ингредиенты и нафаршируйте очищенные от пленки кальмары. Выложите в форму для запекания. Залейте смесью из соевого соуса и лимонного сока. Запекайте при температуре 180 градусов.
Совет! Обязательно включайте в рацион морепродукты — отличный источник белка, йода, цинка, магния, фосфора и железа. В них содержатся незаменимые аминоксилоты и жирные полиненасыщенный кислоты — все, что нужно для поддержания молодости кожи, здоровья волос и ногтей.
Салат с рукколой и креветками
Креветки — 100 г. Руккола — 50 г. Огурец — 1 шт. Перепелиное яйцо
Креветки обжарьте на сковороде-гриль. Рукколу промойте и высушите с помощью бумажного полотенца. Огурец очистите от кожуры и нарежьте небольшими кусочками. Яйцо отварите и натрите на крупной терке. Выложите на тарелку рукколу, кревитки, огруцы. Посыпьте тертым яйцом и подавайте к столу.
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