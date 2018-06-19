Худейте со вкусом: меню на вторник от Светланы Шидловской

Светлана Шидловская , похудевшая на 30 кг, поделилась сбалансированным меню на день и рассказала, за что любит морепродукты.

Завтрак

Овсяноблин с сыром и овощным салатом

Овсяные хлопья — 50 г. Яйцо — 1 шт. Нежирный сыр — 15 г. Зелень

Для салата: Огурец — 1 шт. Помидор — 1/2 шт. Укроп

Овсяные хлопья взбейте в блендере с яйцом. Добавьте натертый сыр и рубленую зелень. Выпекайте на сухой сковороде до румяной корочки с обеих сторон. Подавайте с овощным салатом.

Совет! Чтобы овсяноблин не разваливался, его можно испечь в «мультипекаре» либо в вафельнице — вкус станет только лучше.

Перекус

Панкейки с сухофруктами

Курага — 10 г. Яйцо — 1 шт. Кукурузная мука — 3 ст. л. Кокосовое молоко — 2 ст. л. Щепотка соды

Курагу замочите в холодной воде на 15 минут и измельчите в блендере. Яйцо взбейте с кокосовым молоком, просейте кукурузную муку, добавьте соду, сухофрукты и перемешайте. Выпекайте на сухой сковороде до румяной корочки.

Фаршированные кальмары + бурый рис Кальмар — 2 шт. Шампиньоны — 70 г. Сыр — 15 г. Белок — 1 шт. Соевый соус Чеснок Оливковое масло Зелень Лимонный сок Обжарьте нарезанные шампиньоны с добавлением оливкового масла. Яйцо отварите, достаньте желток и мелко нарубите белок. Сыр натрите на терке. Зелень и чеснок мелко нарежьте. Смешайте все ингредиенты и нафаршируйте очищенные от пленки кальмары. Выложите в форму для запекания. Залейте смесью из соевого соуса и лимонного сока. Запекайте при температуре 180 градусов.

Совет! Обязательно включайте в рацион морепродукты — отличный источник белка, йода, цинка, магния, фосфора и железа. В них содержатся незаменимые аминоксилоты и жирные полиненасыщенный кислоты — все, что нужно для поддержания молодости кожи, здоровья волос и ногтей.

Салат с рукколой и креветками

Креветки — 100 г. Руккола — 50 г. Огурец — 1 шт. Перепелиное яйцо

Креветки обжарьте на сковороде-гриль. Рукколу промойте и высушите с помощью бумажного полотенца. Огурец очистите от кожуры и нарежьте небольшими кусочками. Яйцо отварите и натрите на крупной терке. Выложите на тарелку рукколу, кревитки, огруцы. Посыпьте тертым яйцом и подавайте к столу.