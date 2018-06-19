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Куриные котлеты — простая идея для сытного обеда
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Куриные котлеты — простая идея для сытного обеда 

7dach.ru 58 минут назад
Фото: 7dach.ru
Не знаете чем накормить свою семью? Отличный вариант — приготовить куриные котлеты, потому что это быстро, вкусно и сытно. На гарнир хорошо подойдут овощи, например, помидоры, огурцы или перец. Из них получится замечательный салат. Налетай!
Куриные тефтели/Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia
Понадобится:
На 4 порции:
500 г куриного филе,
3 луковицы,
1 яйцо,
2 ст. ложки крахмала,
2-3 ст. ложки майонеза,
3 ст. ложки растительного масла,
1 пучок укропа,
соль, перец по вкусу,
сладкий перец, огурцы, помидоры для гарнира.
Приготовление:
1. Куриное филе вымыть, обсушить, нарезать кубиками. Лук очистить, измельчить. Укроп вымыть, обсушить, мелко нарезать.
Шаг 1. Режем филе кубиками.
2. Соединить филе, лук, все хорошо перемешать. Добавить укроп, крахмал, майонез, посолить, поперчить и еще раз хорошо перемешать.
Шаг 2. Соединяем филе и репчатый лук.
3. Вбить яйцо, добавить нарезанный укроп и тщательно вымесить фарш руками. Готовый фарш положить в холодильник на 30 минут.
Шаг 3. Разбиваем яйцо в фарш.
4. Разогреть на сковороде растительное масло. Столовой ложкой выкладывать фарш на сковороду и жарить, как оладьи, с двух сторон до румяного цвета. Выложить готовые котлеты на бумажное полотенце, дать маслу стечь.
Шаг 4. Ложкой выкладываем фарш на сковороду.
5. Помидоры вымыть, нарезать кружочками. Перец вымыть, разрезать пополам, удалить семена, срезать плодоножку, мякоть нарезать небольшими кусочками. Подавать куриные котлеты с помидорами и сладким перцем. Время приготовления: 1 час 30 минут. В одной порции 320 ккал. Белки — 25 г, жиры — 12 г, углеводы — 6 г.
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