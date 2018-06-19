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Назван лучший способ есть попкорн
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Назван лучший способ есть попкорн 

Lenta.ru 33 минуты назад
Фото: depositphotos
Американские ученые из Чикагского университета и Университета штата Огайо выяснили, что использование палочек для еды предотвращает гедонистическую адаптацию, снижающую удовольствие от процесса поедания попкорна и другой пищи. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
В эксперименте приняли участие 68 добровольцев, которым предложили съесть порцию попкорна. Половина людей ела жареную кукурузу обычным способом, руками отправляя в рот по одному ядру за раз, а остальные использовали палочки для еды. Оказалось, что во второй группе испытуемые дольше всего наслаждались едой. Это объясняется тем, что люди невольно обращали внимание на каждое ядро попкорна, и это способствовало большему удовольствию.
В другом эксперименте было задействовано 300 человек, которые должны были придумать разные способы пить воду (например, из разных сосудов). Затем они делали пять глотков воды и оценивали уровень удовольствия после каждого глотка. При этом треть участников пила воду обычным способом, вторая треть — альтернативным, а последняя группа использовала сразу несколько способов. В первых двух группах удовольствие снижалось, а в третьей оставалось на одном уровне.
При гедонистической адаптации происходит возврат к прежнему эмоциональному состоянию, несмотря на позитивные или негативные события. Главную роль в этом играет привыкание к приобретенным вещам, новым местам и изменениям уровня жизни, которые начинают рассматриваться как норма. В этом случае человек ставит перед собой новые условия, достижение которых вызовет ощущение счастья.
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