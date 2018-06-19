Яблоки на снегу

Фестиваль пивоваров «Сибкрафтфест», который прошёл в Академгородке в минувшие выходные, привлёк около 2000 посетителей. Там действительно было что посмотреть и попробовать, но мне лично самым интересным показалось то, как много было в этом году сидра — больше 30 наименований из 200 привезённых участниками.

В сущности, сидр — близкий родственник пива, только по фруктовой линии. Это тоже слабоалкогольный напиток, который делается путём брожения, просто в качестве сырья у него выступает не злаковое сусло, а яблоки (реже — груши и другие фрукты).

Считается, что первыми яблочную бражку научились делать испанцы (точнее, баски). Затем перспективную технологию переняли и приспособили под себя французы, а дальше яблочный напиток пошёл по миру (в хорошем смысле этого слова).

Особенно хорошо сидр прижился на севере Франции, что неудивительно. Виноград там не вызревает, а для яблок климат прекрасно подходит. Столетия практики позволили не только отработать технологию самого сидроварения, но и вывести десятки сортов яблок, многие из которых используются только для производства сидра (точно так же, как специальные винные сорта винограда).

Для России сидр идеально подходит по той же самой причине, по которой он стал основным напитком во французских Бретани и Нормандии. Яблоки у нас можно выращивать куда в больших объемах, да и сам по себе этот фрукт давно стал частью и фольклора, и национальной кухни.

Однако отечественное сидроварение только-только разворачивается. Сегодня в Новосибирске можно более или менее широко купить только St Anton (Москва) и Glory wood (Алтай). Так что обилие сидров в программе «Сибкрафтфеста» вполне достойно и удивления, и одобрения.

Самый большой выбор был на стенде бара Rooks, который представлял сразу два бренда: St Anton и «Сидры Щедрина». У последней, например, был вариант с перцем чили. Постоянно такой пить, конечно, не будешь. Но для разнообразия на аперитив он может пойти на ура. St Anton в продаже я лично видел только в его полусладком виде. А здесь (на фестивале) можно было попробовать экстра брют. На сухие испанские или французские сидры он, правда, не похож — сухость-то у него есть, а структуры пока явно не хватает. Но то, что производители пытаются делать что-то принципиально отличающееся от сладенького лимонада, уже радует.

Сладость, впрочем, сладости рознь. Среди прочих на фестивале можно было попробовать новинку «Святого Антона» — «ледяной» сидр, приготовленный на основе уже подмороженных яблок (по аналогии с «ледяным вином»). В нём есть в избытке сладость, но это сладость фруктов, а не просто добавленный сахар. Такой сидр можно наливать на десерт.

Интересные вещи делает с яблочным напитком алтайская пивоварня «Лось и кедр». Здесь сидры охмеляют, в результате получатся необычная штука, которая имеет фруктовую лёгкость во вкусе и хмелевой букет, характерный для современных «крафтовых» сортов пива. При этом напиток получился сухим, так что будет интересен тем, кто терпеть не может сладкий «компотик» в любом виде.

Ещё один охмеленный сидр привезла пивоварня Konix (Пензенская область). На мой вкус там слишком много сахаров, но зато отчетливо слышны обещанные яблоки.

Кроме местных сидров на фестиваль привезли немного сравнительно доступного импорта. Я пробовал эстонский La Branche, который мне показался любопытным, хотя немного пустоватым во вкусе. Но эстонцы интересны тем, что делают сидр не только из яблок и груш, но и с чёрной смородиной.

В общем процесс явно пошёл. Хотя ещё не дошёл. Потому что, например, среди современного российского вина уже вполне можно найти образцы, которые и в бокале, и на полке вполне могут конкурировать с недорогими винами из Нового Света. Но вот покупая сидр не из профессионального интереса, а просто для себя, я до сих пор предпочту французский или испанский. Несмотря даже на то, сколько они стоят у нас в магазинах. Но у виноделов же уже получилось.