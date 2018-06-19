Диетологи назвали ТОП-5 вредных продуктов, которые помогут похудеть

Диетологи рассказали о полезных для рациона худеющих людей продуктах, попавшие в силу веяния моды в список «неправильной» еды. Издание ToDay News Ufa опубликовало ТОП-5 продуктов, которые, по мнению специалистов, помогут сбросить лишние кило.

Итак, на 5 место ученые поместили макароны. Калорийность этих изделий очень низкая, например, у высшего сорта — всего 112 ккал на 100 грамм, что на 15 ккал больше, чем у безусловно полезной гречки.

Далее следует тунец с 289 ккал. Для сравнения, в изюме — 299, однако сладкоежкам известно, что сушеный виноград съедаются куда охотней, чем рыба.

На третьем месте находится сметана. У кисломолочного продукта с 30% жирностью калорий меньше чем у меда — 294 и 304 ккал соответственно.

Второе место за свининой. В постных сортах этого мяса содержится всего 160 ккал.

Первое место диетологи присудили майонезу. Конечно, в обычном майонезе содержится не мало калорий — 680, но в том же растительном масле их куда больше — 880 ккал.

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