ТОП-5 освежающих летних напитков по рецептам костромичей

Когда лето достаточно жаркое для того, чтобы душа затребовала прохладительных напитков, не остается ничего лучше, как пойти на поводу у своих желаний. Главное — помнить, что основные козыри всевозможных освежающих коктейлей — лимон и мята. Редакция портала K1NEWS.RU публикует 5 лучших рецептов от костромичей.

1. Детокс-вода с огурцом

Детокс-вода — напиток на основе обычной H2O, в которую кладутся дольки фруктов, ягод и овощей. Считается, что она способна постепенно освобождать организм от вредоносных веществ и шлаков. Как вы уже догадались, детокс-вода делается очень просто: нужен лимон, вода и огурец. Овощи и фрукты берем свежие, и, нарезав соломкой, отправляем в воду. Полезный напиток готов.

2. Ягодный компот с ревнем

Наверняка, что-то подобное готовила ваша бабушка. Нужна «кислинка» — клюква или брусника, ягоды черной смородины и ревень. Предварительно все моем, кипятим 5 минут — компот готов. Закатывать в банки не надо, лучше пить охлажденным.

3. Чай с мятой

Рецепт для ленивых. Завариваем черный чай, в еще горячий напиток кладем лимон и свежую мяту. Чай будет вкуснее, если пить его охлажденным, лежа на побережье какого-нибудь моря.

4. Арбузный лимонад

Арбузный лимонад — весьма экстравагантный напиток. Новичков может смутить его пряно-терпкий вкус, но гурманы ни за что не променяют подобный коктейль на мохито. Для приготовления вам потребуется: арбуз, вода, базилик, сахар, и, конечно, лимонный сок. Для начала нужно смешать воду и сахар в сотейнике и варить, пока они не станут одним целым. Затем добавляем в эту смесь листья базилика, даем им настояться один час. После этого процеживаем все через сито и вливаем в получившуюся воду измельченную мякоть арбуза. Вновь процеживаем, добавляем лимонный сок.

5. Дынная вода

Еще один сложносочиненный коктейль. Скажем сразу: с его приготовлением придется немного повозиться, но вкус вознаградит вас за все труды. Вам потребуется: вода, персик, около 200 граммов дыни, мед, лимон и кубики льда. Очищаем дыню и персик от оболочки, режем кусочками. Отправляем все это в блендер, сбрызнув лимонным соком и добавив меда. Все перемалываем до однородной консистенции. Готово.