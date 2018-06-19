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В Совете Федерации предложили маркировать «вредные» продукты предупреждениями на упаковке
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В Совете Федерации предложили маркировать «вредные» продукты предупреждениями на упаковке 

Агентство «Москва» 1 час назад
В комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию предлагают предупреждать граждан о продуктах с повышенным содержанием сахара, соли и жиров, маркируя упаковки пояснительными надписями по аналогии с сообщениями о вреде курения на пачках сигарет. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила заместитель председателя комитета Ирина Гехт.
«Мы же пишем на упаковках сигарет, что курение вредит здоровью. Почему не информировать, что какой-то продукт наносит вред здоровью или указывать о превышенном содержании калия, сахара, соли или жира», — сказала И. Гехт.
Сенатор пояснила, что речь идет о тех продуктах, в которых доля соли, сахара и жиров превышает процент суточного потребления, необходимого организму или медицински обоснованную предельно допустимую норму, которую рекомендуют врачи и диетологи.
Она также уточнила, что такая мера не предусматривает запрет тех или иных продуктов, но может помочь каждому гражданину самостоятельно сделать вывод о необходимости их потребления. «Направлю такое предложение для ознакомления рабочей группы (по разработке законопроекта о производстве и обороте пищевой продукции для детского питания — прим. Агентства „Москва“)», — отметила И. Гехт.
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