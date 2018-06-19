В Испании можно будет съесть iphone 

Как пишет портал Noticia, сеть испанских кафе-мороженых Rocambolesc подготовила к лету новый десерт — Icephone.
Рецепт принадлежит кондитеру Жорди Рока.
Десерт посвящён приложению BBVA, которое было в 2017 году названо лучшим банковским приложением мира.
Icephone в форме Iphone имеет оттенки вкуса йогурта, лайма и лакрицы.
Сочетание вкусовых оттенков мороженого обязано любви кондитера к области парфюмерии.
Среди других необычных продуктов, которые можно съесть в Rocambolesc — мороженое, посвящённое Дарту Вейдеру и Джейме Ланнистеру.
Icephone можно будет попробовать во всех заведениях сети. Они располагаются в Мадриде, Барселоне и Аликанте.