На грядках Хабаровского края поспела клубника

Считается, что клубника, поспевшая в открытом грунте, вкуснее и полезней тепличной, той, что появилась на прилавках Хабаровского края еще в апреле. И только сейчас эта ягода начала спеть на местных грядках, — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Специалисты управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю рассказывают, как выбрать вкусную ягоду, чем она полезна, как её сохранить и кому не стоит её кушать.

Как выбрать вкусную клубнику Спелые, качественные плоды можно определить по следующим признакам:

Ягоды сухие, без признаков гниения.

Цвет однородный, насыщенный.

Листики «чашечки», обрамляющие ягоду зеленые, без признаков увядания.

Поверхность ягод упругая, блестящая, гладкая, без вмятин и повреждений.

Запах насыщенный, ягодный.

Определить сладость клубники можно, обратив внимание на черенок ягоды. Если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой. Если листики плотно прилегают к ягоде, то она скорее всего будет кислить.

Какую клубнику покупать не стоит

Ягоды влажные, на поверхности есть пятна.

Отсутствует аромат.

Мягкие ягоды (быстро испортятся, возможно, процесс гниения уже начался).

Листики «чашечки» сухие, пожелтевшие, либо— отсутствуют (такие ягоды были собраны давно, либо неправильно).

Окраска не однородная, есть зеленоватые пятна, кончик ягод белый (признаки неполной зрелости).

У клубники короткий срок хранения, это нежная и быстропортящаяся ягода. Покупайте ровно столько, сколько вы готовы съесть за следующие несколько дней.

Как мыть клубнику

Если кушать немытые, или небрежно вымытые ягоды, ведь они, как правило, загрязнены землей, можно заразиться кишечными инфекциями, паразитарными инфекциями.

Перед мытьем ягод не удаляйте зеленые листья чашечки и стебель.

Высыпьте клубнику в большой чистый дуршлаг. Не нужно замачивать ее в воде.

Промойте ягоды под струей чистой проточной воды.

Подождите минуту, пока стечет вода.

Аккуратно промокните вымытые ягоды бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу.

Можно вымыть ягоды с использованием слабого уксусного раствора, приготовить который можно, добавив в воду немного виноградного или яблочного уксуса (столовая ложка на литр), или специального средства для мытья фруктов и овощей. Ягоды поместить в емкость с приготовленным раствором на 3-5 минут, затем тщательно ополоснуть под струей проточной воды. Такой способ обработки ягод предотвращает порчу и увеличивает срок их хранения в холодильнике.

Замачивать ягоды на длительное время не рекомендуется, в результате они теряют вкус и аромат, быстрее портятся.

Как хранить клубнику Мыть ягоды надо непосредственно перед едой. Если вы не планируете их кушать, как только купили, уберите их в холодильник без предварительного мытья. Срок хранения мытой клубники значительно сокращается. В холодильнике ягода хранится несколько дней. Если вы хотите сохранить её на более длительный срок — лучший способ сохранить питательные и вкусовые качества — заморозить ягоды небольшими порциями (по 150-200 грамм), т.к. повторной заморозке клубника не подлежит. Заморозьте ее в герметичном пакете или емкости для заморозки продуктов. А вот во время термической обработки, при изготовлении варенья, джема вкус ягод значительно изменяется, большая часть витаминов теряется. Чем полезна клубника Клубника справедливо признана одной из самых вкусных и ароматных ягод, но, полезные свойства ягоды обычно несправедливо обделены вниманием. Клубника содержит в себе сбалансированное сочетание витаминов и минеральных веществ.

Употребление всего пяти ягод компенсирует дневную потребность организма человека в витамине С. Фолиевой кислоты в клубнике больше, чем в винограде и малине. Также, в ягодах содержится значительное количество йода.

Кроме того, клубнику можно рассматривать как полноценный источник клетчатки, сахарозы и фруктозы. Причем, фруктозы в ней гораздо больше, чем сахарозы, поэтому, клубника особенно рекомендуется людям, страдающим сахарным диабетом, правда, в ограниченном количестве.

Калорийность клубники тоже очень мала, и не превышает 36 ккал. Этого не хватит для отложения наращивания жировой прослойки, а вот для пополнения энергии организма будет вполне достаточно.

Кому вредна клубника

Аллергия на клубнику — абсолютное противопоказание для ее употребления. Не рекомендуется клубника и людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта (язвенной болезнью, гастритом) в период обострения болезни. Комплекс органических кислот (щавелевая, салициловая), при контакте со слизистой оболочкой желудка усиливает ее раздражение, что может способствовать обострению гастрита, гастродуоденита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Если обострения нет, то в небольших количествах (150-200 грамм в день) можно есть клубнику. Клубника может негативно влиять на эмаль зубов, усугубляя течение кариеса.

Употребление ягод натощак может оказать раздражающее воздействие на желудок. Лучше есть их в качестве десерта, после основного приема пищи. Однако, если смешать клубнику с йогуртом, сливками или сметаной выраженность отрицательного воздействия снизится.