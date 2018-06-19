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В СФ призвали маркировать продукты с повышенной долей сахара, соли и жира
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В СФ призвали маркировать продукты с повышенной долей сахара, соли и жира 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Сенатор Ирина Гехт выступила с предложением ввести специальную маркировку, предупреждающую покупателей о «вредных» продуктах.
Напомним, зимой 2017 года Минздрав РФ уже предлагал маркировать продукты, разделив их на «здоровые» и «нездоровые».
Как передает агентство городских новостей «Москва», теперь подобную идею высказали и в Совфеде.
По словам заместителя председателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирины Гехт, граждан необходимо предупреждать о продуктах с повышенным содержанием сахара, соли и жиров, маркируя упаковки пояснительными надписями по аналогии с сообщениями о вреде курения на пачках сигарет.
«Мы же пишем на упаковках сигарет, что курение вредит здоровью. Почему не информировать, что какой-то продукт наносит вред здоровью или указывать о превышенном содержании калия, сахара, соли или жира», — пояснила сенатор.
Она также подчеркнула, что подобная инициатива не требует запрета тех или иных продуктов, но может помочь каждому покупателю самостоятельно сделать вывод о необходимости их потребления.
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