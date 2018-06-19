Три совета, которые помогут похудеть в руках

Многие женщины ведут войну с дряблыми руками. Полные руки связаны с сидячим образом жизни, нездоровыми пищевыми привычками, скоростью метаболизма тела, проблемами со здоровьем или даже вашими генами. Чтобы решить эту проблему, вам нужно усердно работать над своими трицепсами и бицепсами и потерять общий вес тела, чтобы получить желаемый результат. Факторы, которые определяют, как быстро вы потеряете лишние килограммы с рук, это еда, физические упражнения и образ жизни. МедикФорум собрал советы, которые помогут избавиться от лишнего веса в области рук.

Лучшие упражнения для похудения рук 1. Кардио Вы можете использовать сердечно-сосудистые упражнения, чтобы быстрее похудеть. Сердечно-сосудистые упражнения, такие как ходьба, бег, плавание, аэробика, езда на велосипеде, прыжки с со скакалкой быть очень эффективными при сжигании калорий.

Рекомендуется проводить около 20 минут кардио-тренировки 3-4 раза в неделю. Продолжительность тренировки должна быть увеличена постепенно до 30-45 минут, а частота до 5-6 раз в неделю по мере увеличения выносливости. 2. Отжимания Подъем на руках очень полезен для укрепления ваших рук. Однако большинство из нас не привыкли поднимать тяжелые грузы. В результате делать отжимания становится труднее, особенно женщинам. Вы можете начать, делая упор на коленях. Коленные отжимания — отличное упражнение для начинающих. 3. Тяжелая атлетика Упражнение с весами также помогает в потере жира с рук. Вы можете начать с легкого веса, и постепенно перейти к более тяжелым весам. Тяжелая атлетика укрепляет мышцы рук. Это будет держать ваши руки тонированными. 4. Kickback трицепсов Это упражнение тонизирует заднюю часть рук.

Поставьте левое колено на скамейку. Держа гантели в правой руке, поднимите ее вверх. Следите за тем, чтобы ваша спина была прямой во время тренировки.

5. Ножницы Это упражнение напоминает открытую и закрытую пару ножниц. Это позволяет быстро потерять вес в области рук.

Встаньте прямо и вытяните руки прямо перед собой на высоте плеч. Держа их прямо, вытяните их в сторону и верните перед собой, чтобы ваша правая рука пересекалась с вашей левой. Разведите их и снова повторите. Это должно повторяться как минимум 20 раз.

6. Бицепс Стойте прямо и держите пару гантелей в каждой руке.

Поднимая свое тело прямо и ладони вверх, медленно поверните обе руки, сгибая их в локтях, чтобы ваши бицепсы были полностью согнуты. При выполнении этого упражнения ваши локти должны находиться близко к телу. Удерживайте это положение на секунду. Затем медленно опустите вес в исходное положение. Повторите несколько раз.

Пищевые привычки

1. Уменьшите потребление калорий Чтобы потерять жир в одной конкретной области, вам нужно сжигать больше калорий, чем вы потребляете. Этого можно добиться, сократив ежедневное потребление калорий. Помимо этого, вы должны сжигать калории с помощью упражнений.

Целесообразно не резко сократить потребление калорий, так как это может лишить ваше тело энергии и вызвать усталость и головокружение. Следовательно, вы должны постепенно сокращать потребление калорий и сжигать их больше, чем обычно. 2. Фрукты и овощи Фрукты и овощи очень питательны и поддерживают ваш метаболизм. Поэтому в ваш рацион следует добавить больше фруктов и овощей. Ешьте по крайней мере два вида фруктов каждый день. Нездоровые продукты, такие как кола, алкоголь, чипсы и печенье, должны быть убраны из рациона. Моно и полиненасыщенные жиры из таких источников, как оливковое масло, семена льна, грецкие орехи, форель и лосось, должны заменить нездоровые насыщенные жиры. Сократите потребление муки и очищенных сахаров и потребляйте больше цельного зерна. 3. Белки Источники белка, такие как рыба, куриная грудка, индейка, соя, тофу, грибы, чечевица, фасоль, орехи и семена, должны быть включены в ваш ежедневный рацион. Для переваривания этих продуктов требуется большое количество энергии, которая помогает сжигать жир и наращивать мышечную массу. 4. Углеводы и жиры Углеводы и жиры необходимы для правильного функционирования нашего организма. Ешьте продукты, богатые хорошими жирами и углеводами. Продукты, такие как коричневый рис, овес, пшеничный хлеб, сладкий картофель, многоцелевые хлопья, темный шоколад, авокадо, цельное яйцо, семена чиаса, орехи, жирная рыба, масло рисовых отрубей и т. Д., Очень питательны и решают множество проблем со здоровьем, Избегайте жареной пищи, картофельных вафель, сливочного сыра, пончиков, тортов, мучных изделий, отполированного риса, тортов, выпечки, молочного шоколада и т. Д. Даже если вы решите съесть их, обязательно тренируйтесь, чтобы сжечь лишние килограммы. Кроме того, есть хорошие жиры и углеводы в ограниченных количествах. 5. Молочные продукты Включите в свой ежедневный рацион один стакан молока и одно целое яйцо. Желток яйца не следует выбрасывать, поскольку он очень питателен. Он полон жирорастворимых витаминов, минералов, белка и жира. Если вы едите яйцо, вы можете избежать употребления любого другого источника белка в течение дня. Молоко будет увеличивать ваше здоровье костей. Сыр также богат на микроэлементы и не приведет к набору веса, если вы не едите больше, чем вы тратите. 6. Пейте много воды Пейте по крайней мере восемь стаканов воды между приемами пищи, чтобы контролировать аппетит. Это будет поддерживать обмен веществ и сжигать жир. Не пейте слишком много воды с едой, так как она может разбавлять кислоты желудка и ухудшать пищеварение. Питьевая чистая родниковая вода детоксифицирует вашу систему и уравновешивает ваши гормоны стресса. Соды, кофе и сладких напитов следует избегать. 7. Ешьте часто небольшими порциями Желательно есть часто, но маленькими порциями, так как это позволяет вашему телу восстанавливаться после тренировок, сохраняя низкий уровень сахара в крови. Кроме того, это снижает вероятность переедания.

Натуральные добавки

1. Зеленый чай Зеленый чай содержит природные антиоксиданты, называемые катехинами. Один из катехинов, известный как эпигаллокатехин галлат (EGCG), помогает сжигать жир. EGCG предотвращает расстройство нейромедиатора норэпинефрина, который регулирует обмен веществ и сжигание жира.

Употребление зеленого чая два-три раза в день поможет вам потерять вес, что, в свою очередь, поможет вам сбросить жир с рук. 2. Имбирь Имбирь использовался для лечения многих заболеваний, и теперь исследователи обнаружили, что имбирь также помогает ускорить потерю веса. Джинджер увеличивает выработку молочной кислоты мышцами. Молочная кислота стимулирует выделение гормона роста, что приводит к расщеплению жира. Поэтому добавление имбиря к еде поможет вам сбросить вес. 3. Чили Чили обладает химическим веществом, известным как капсаицин, который помогает сжигать жир и увеличивает скорость метаболизма. Капсаицин работает, увеличивая уровни норадреналина, который является нейротрансмиттером, который помогает в сжигании жира. Таким образом, повышенный уровень норадреналина приводит к потере веса. Включите чили в свой ежедневный рацион, чтобы увидеть результаты. Ранее ученые рассказали, что вино и шоколад помогут похудеть.