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Чемпионы обедают в Рукколе!
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Чемпионы обедают в Рукколе! 

ТАСС 43 минуты назад
К самому знаковому событию этого лета, Чемпионату мира по футболу FIFA 2018, шеф-повар итальянского кафе Руккола Виктор Апасьев основательно подготовил кухню к приему иностранных и российских болельщиков.
Меню получилось мясным и сытным, а большие порции внушают доверие и вызывают аппетит — заказывать рекомендуется на всю дружную компанию. Каждое из блюд идеально подойдет к пиву за просмотром матча любимой команды, ведь какая победа может быть на голодный желудок!
Куриные крылья с хрустящими картофельными чипсами (390 руб.) подаются в соусе шрирача: пронзительно острый вкус специи с ароматом подкопчённого перца-чили органично сочетается с трио лайма, мёда и свежей мелкорубленной кинзы.
Свиные ребра в соево-медовой глазури (640 руб.) точно порадуют любителей сытно и основательно поужинать. Ребрышки сперва заботливо и долго томят в собственном соку, а затем глазируются в соево-медовом соусе с добавлением чеснока, чили-перца, петрушки и кунжута. Единственное немясное блюдо в суровом меню болельщика от Апасьева — это креветки в остро-сладком соусе с рисовыми чипсами (680 руб.). Креветки обжариваются с корнем имбиря, чесноком и зеленым луком, а еще большую пикантность вкусу дарит целый букет трав: кинза, петрушка и базилик. Завершающую ноту во вкусовом оркестре играет сладкий чили-соус и хрустящие рисовые чипсы.
На закуску обязательно стоит вспомнить о самом универсальном блюде всех стран и народов: в специальном меню можно найти классический бургер из говядины с соусом BBQ и картофелем фри (490 руб.) и бургер с сочным запеченным поросенком (490 руб.).
РУККОЛА. Итальянское кафе для друзей
м. Полежаевская, Хорошёвское шоссе, 27, ТРЦ «Хорошо!», тел: + 7 (963)
692 54 50  м. Площадь Революции, ул. Никольская, 8/1 стр. 1, тел: +7 (903) 133 45 56  м. Третьяковская, Климентовский переулок, дом 10, стр. 2, тел: +7 (915)
007 07 86  м. Арбатская, ул. Арбат, 19, тел: 8 (495) 766-37-96  м. Беляево, ул. Профсоюзная, 104, тел: 8 (903) 613-66-00  https://instagram.com/rucola_cafe
https://www.facebook.com/RucolaCafe
http://rucola.com.ru
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