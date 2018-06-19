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Помесь пончика и наггетса создали в Австралии
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Помесь пончика и наггетса создали в Австралии 

360tv.ru 35 минут назад
Бизнесмен из Шотландии Крэг Каррик, ныне проживающий в Австралии, создал новый снэк, объединив пончик и наггетс, сообщил Mirror.
Свое творение он назвал «Донагом» (Donug — doughnut + nuggets — пончик + наггетс — прим.). Он представляет собой куриный наггетс, свернутый в кольцо, как пончик, обваленный в специях и обжаренный во фритюре. Кстати, смесь специй является фирменным секретом: «В нем нет сахара. Все соленое. Это 98% курицы с уникальной, сверхсекретной смесью специй».
К нему по желанию прилагаются три вида соуса на выбор: сырный, острый или карри с моцареллой.
Свою продукцию, рассчитанную на массового потребителя, Каррик собирается реализовывать на спортивных площадках, на станциях технического обслуживания, а также в рыбных магазинах. Пока донаг продается только в Мельбурне, но если бизнес окажется успешным, предприниматель собирается выйти на британский рынок.
В сезонном меню «Тануки» появились японские пончики ‐ донацу. В них нет муки или сахара, только рис и рыба. Для гурманов и ценителей японской кухни подготовили сразу четыре вида донацу на выбор: знаменитая «Филадельфия» — одна с лососем, другая с угрем, «Калифорния» и фирменный донацу «Тануки».
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