Помесь пончика и наггетса создали в Австралии

Бизнесмен из Шотландии Крэг Каррик, ныне проживающий в Австралии, создал новый снэк, объединив пончик и наггетс, сообщил Mirror.

Свое творение он назвал «Донагом» (Donug — doughnut + nuggets — пончик + наггетс — прим.). Он представляет собой куриный наггетс, свернутый в кольцо, как пончик, обваленный в специях и обжаренный во фритюре. Кстати, смесь специй является фирменным секретом: «В нем нет сахара. Все соленое. Это 98% курицы с уникальной, сверхсекретной смесью специй».

К нему по желанию прилагаются три вида соуса на выбор: сырный, острый или карри с моцареллой.

Свою продукцию, рассчитанную на массового потребителя, Каррик собирается реализовывать на спортивных площадках, на станциях технического обслуживания, а также в рыбных магазинах. Пока донаг продается только в Мельбурне, но если бизнес окажется успешным, предприниматель собирается выйти на британский рынок.

В сезонном меню «Тануки» появились японские пончики ‐ донацу. В них нет муки или сахара, только рис и рыба. Для гурманов и ценителей японской кухни подготовили сразу четыре вида донацу на выбор: знаменитая «Филадельфия» — одна с лососем, другая с угрем, «Калифорния» и фирменный донацу «Тануки».