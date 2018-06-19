Как сделать вяленые помидоры в духовке

Как у нас домашние закатки на зиму сложно представить без солений, в Италии и Испании не обходятся без вяленых овощей. Их просто выкладывают на противни и оставляют сушиться на солнце от трех дней до недели. Вялят цукини, перец, баклажаны и, конечно же, помидоры. Но сделать вяленые помидоры можно и в домашних условиях, воспользовавшись обычной духовкой. В таком виде помидоры могут храниться несколько месяцев. Плюс, это почти идеальная и очень вкусная закуска.

Что вялить

Для вяления подходят не всякие томаты. Важнейшим критерием выбора является их текстура: помидоры должны быть мясистыми, содержать мало сока и хорошо держать форму. Всем этим требованиям отвечают, к примеру, сорта «Рома» и «Плам». Если при запекании томаты разместить срезанной стороной вверх, то сок будет собираться внутри, что добавит им аромата. Для придания различных вкусовых оттенков перед сушкой к помидорам можно положить немного свежих трав.

Как хранить

Поскольку вяленые в духовке томаты по-прежнему содержат некоторое количество влаги, хранить их следует в холодильнике. Чтобы продукт оставался пригодным для употребления как можно дольше, высушенные томаты необходимо залить оливковым маслом. Помимо всего прочего, натуральный консервант хорошо пропитается ароматами и его можно будет использовать потом отдельно для придания особых ноток любимым блюдам.

Способ приготовления

1 кг. томатов 1 чайная ложка соли 2-3 чашки оливкового масла

Промыть помидоры под холодной водой, обсушить. Разрезать помидоры вдоль пополам, срезать верхнюю часть (со стороны плодоножки) в виде небольшой буквы V.

Используя ложку, вынуть семена томатов, оставляя вокруг нетронутой как можно больше мякоти. Положить помидоры в большую миску, приправить солью и перемешать.

Установить решетку в нижней части духовки, все другие решетки вынуть. Разогреть духовку до 90 °C. Из алюминиевой фольги сложить 12 шаров размером с мяч для гольфа и слегка их придавить.

Разложить помидоры срезанной стороной вверх на решетке, убедившись, что они не касаются друг друга. По углам решетки положить шарики из фольги, а сверху разместить вторую решетку и точно так же уложить на ней оставшиеся помидоры.

Поставить решетки на противень, поместить его в духовку и оставить помидоры сушиться, пока они не сморщатся по краям, около 5-6 часов.

Остудить томаты до комнатной температуры. Переложить их в стерилизованные небольшие банки и залить оливковым маслом.

Как есть

Подсушнные таким способом томаты хороши как сами по себе, так и в составе различных блюд. Их можно нарезать и добавить в яичницу, положить в пасту, добавить между слоями сэндвича или подогреть и сделать брускетту с сыром фета. Одним словом, вариантов применения сушенных в духовке томатов не счесть. Куда их положить лучше всего вам подскажет собственная фантазия и вкусовые пристрастия.