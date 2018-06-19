Идеальный стейк: как пожарить на сковороде

Ресторанный стейк — еда, которую не едят бездумно, в качестве очередного обеда или ужина. Это полноценное чувственное переживание стоит своих денег, но при этом мы не задумываемся о том, какие манипуляции проделывал со стейком повар. Технологию приготовления стейка можно освоить самостоятельно — важно помнить о том, что тут, как и в любом деле, есть методика, которая поможет добиться наилучшего результата. Для приготовления стейка ресторанного уровня дома вам понадобится кусок хорошего мяса, чугунная сковорода, масло, специи, духовка и термометр для мяса.