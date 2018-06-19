6 вкусных летних блюд, которые можно сделать за считанные минуты

Летом мало кому хочется стоять у плиты, «колдуя» над содержимом кастрюли с кипящей и бурлящей массой или шипящей сковородой. Компромиссным решением проблемы могут стать легкие блюда, не требующие термической обработки. Все что вам понадобится для летних рецептов — это много свежих овощей и фруктов, и очень острый нож. Для приготовления этих 6 блюд не нужно включать плиту, зато крайне полезным будет вспомнить основные техники нарезки продуктов.

— Карпаччо по рецепту Кей Чан —

Ингредиенты на 4 порции:

2 ст.л. нарезанного очищенного свежего имбиря 1/4 чашки мелко нарезанного шнитт-лука 1/4 чашки оливкового масла 1 ст.л. свежего сока лайма, а также ломтики для подачи Кошерная соль, перец 230 гр. морских гребешков, очень тонко нарезать вдоль Хлопья морской соли и тонко нарезанный редис для подачи

Приготовление:

В маленькой миске смешать имбирь, лук, оливковое масло и лимонный сок. Приправить кошерной солью и перцем и хорошо перемешать.

Разложить нарезанные гребешки на блюде, сверху выложить песто с имбирем. Приправить морской солью и уложить почти прозрачные ломтики редиса. Подавать с дольками лайма.

— Сэндвич Бан Ми по рецепту Кей Чан —

Ингредиенты на 4 порции:

1 чашка (240 мл) дистиллированной белого уксуса 1 ст.л. кошерной соли 1 ч.л. сахара 3 зубчика чеснока, раздавить Огурец (около 85 гр.), нарезать кружочками Дайкон (около 110 гр.) очистить и нарезать способом жульен Разноцветная морковь (около 110 гр.), очистить и нарезать способом жульен 400 гр. твердого тофу, слить воду и нарезать ломтиками толщиной 0,3 см. 1/2 чашки майонеза

1 багет, разрезать пополам по длине 230 гр. ломтиков ветчины Тонко нарезанный чили серрано или халапеньо, веточки кинзы для подачи

Приготовление:

В средней миске смешать уксус, сахар, соль, чеснок и 1/2 чашки воды. Мешать, пока соль не растворится. Добавить огурец, дайкон и морковь и хорошо перемешать. Дать постоять 30 минут, помешивая время от времени. Слить маринад, удалить чеснок.

Тем временем застелить лист для выпечки бумажными полотенцами. Разложить на листе кусочки тофу одним слоем и сверху прикрыть большим количеством бумажных полотенец. Аккуратно надавить, чтобы удалить лишнюю воду. По желанию слегка обжарить тофу на гриле.

Намазать майонез на хлеб. Положить ломтики ветчины. Затем тофу и маринованные овощи. Сверху положить чили и веточки кинзы. Закрыть сэндвич, разрезать на 4 части и подавать.

— Тост с сардинами по рецепту Джастина Чаппл —

Ингредиенты на 4 порции:

1/2 чашки (объемом 240 мл) майонеза 1 ст.л. мелко нарезанных каперсов 2 ч.л. рубленого острого красного чили 1/4 чашки мелко нарезанной петрушки 1/4 чашки мелко нарезанного шнитт-лука Кошерная соль, перец 1 пинта виноградных помидоров, мелко нарезать 1 ст.л. оливкового масла 8 ржаных хлебцев или кусочков хлеба Две банки сардин в оливковом масле (по 130 гр. каждая), слить масло, удалить кости из рыбы и произвольно нарезать

Приготовление:

В небольшой миске смешать майонез с каперсами, чили и 2 столовыми ложками петрушки и лука. Приправить солью и перцем. В другой миске перемешать помидоры с оливковым маслом и оставшимися 2 столовыми ложками петрушки и лука. Приправить солью и перцем.

Намазать майонезом хлебцы или хлеб, выложить сардины, а сверху нарезанные помидоры с зеленью. Подавать сразу же.

— Салат с сыром фета и нектаринами —

Ингредиенты на 4 порции:

230 гр. сыра фета, нарезать пластинами толщиной 1 см. 3 ст.л. красного винного уксуса 1/4 чашки оливкового масла 1 ч.л. измельченных семян кориандра Кошерная соль, перец 2 нектарина или персика, удалить косточку и нарезать дольками 2 средних помидора, удалить сердцевину и нарезать небольшими брусочками 1/4 чашки мелко нарезанного укропа 2 горсти листьев рукколы, нарезать Лепешка пита или хлеб для подачи

Приготовление:

Выложить фета в небольшое блюдо ровным слоем. В маленькой миске взбить уксус с оливковым маслом, семенами кориандра и щепоткой соли и перца. Залить маринадом фета и дать сыру постоять при комнатной температуре в течение 30 минут; спустя 15 минут сыр перевернуть.

В большой миске смешать нектарины с помидорами и разломанной на кусочки лепешкой (при использовании). Добавить нарезанный укроп и приправить солью и перцем, перемешать. Выложить салат на нарезанную рукколу, сверху посыпать раскрошенным сыром фета. Подавать сразу же.

— Спагетти из цукини —

Ингредиенты на 4 порции:

4 цукини, срезать кончики 2 чашки вяленых помидоров 2 свежих помидора 1/2 чашки свежих листьев базилика, стебли удалить 1/2 чашки пищевых дрожжей 1/4 часть среднего лука, нарезать кубиками 1/4 чашки грецких орехов, грубо нарезать 1 зубчик чеснока, измельчить 1 ч.л. сушеного орегано 1 ч.л. соли или по вкусу Свежемолотый черный перец по вкусу

Приготовление:

Замочить вяленые помидоры в кипятке на 5 минут. Тем временем выложить все ингредиенты, кроме грецких орехов и цукини, в кухонный комбайн. Когда помидоры размякнут, добавить их к остальным ингредиентам вместе с 1 стаканом воды от замачивания. Смешивать в течение 2-х минут или до получения однородной массы. Переложить в тарелку, добавить грецкие орехи и перемешать.

Разрезать цукини пополам по вертикали и, используя спиральный слайсер, нарезать их тонкими длинными полосками. Разделить цуккини между 4 тарелками, перед подачей полить соусом.

— Овощные роллы —

Ингредиенты на 4 порции:

1/4 чашки азиатского рыбного соуса 1/4 чашки свежего сока лайма 2 ст.л. воды 1 ч.л. сахара 1 тайский чили, очень тонко нарезать Восемь 20-см. рисовых оберток 1 чашка тертой вареной курицы 2 початка кукурузы, извлечь зернышки 1 авокадо, очистить и нарезать 1,5 чашки листьев базилика 1 морковь, нарезать способом жульен

Приготовление:

В маленькой миске смешать рыбный соус с соком лайма, водой, сахаром и тайским чили. Заполнить большую миску горячей водой. Замочить 1 рисовую обертку в воде примерно на 30 секунд. Положить ее на рабочую поверхность. В произвольном порядке выложить курицу, кукурузу, авокадо, базилик и морковь. Плотно свернуть обертку вокруг начинки, заправить концы. Повторить с оставшимися обертками и начинкой. Подавать роллы с соусом.