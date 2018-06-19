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Питьевой уксус полезен человеку именно по этой причине
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Питьевой уксус полезен человеку именно по этой причине 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Еще совсем недавно это словосочетание казалось парадоксальным, но сегодня питьевой уксус набирает популярность. Его сторонники уверяют, что данный напиток уменьшает уровень сахара в крови. Веками уксус использовался в качестве консерванта, а также кулинарного ингредиента, но никак не напитка. И вот теперь в магазинах некоторых стран начал появляться так называемый питьевой уксус, в число достоинств которого входит потеря лишнего веса, снижение сахара в крови и стабилизация процессов пищеварения. Естественно, что питьевой уксус по вкусу не напоминает уксус классический, и сегодня его дополняют такие вкусы, как клюква и киви. Внешне он вообще похож на любой другой питьевой напиток, однако эта жидкость сделана на основе пятипроцентного классического уксуса, растворенного соком холодного отжима. Традиционно это уксус из яблочного сидра или кокоса. Обычно уксус готовится за счёт брожения фруктов или зерен, в результате чего создаются как «хорошие», так и «плохие» бактерии. Но в составе напитка нужные нам белки, ферменты и полезные для кишечника бактерии пробиотики. Есть мнение о том, что колония этих бактерий в уксусе укрепляет микробиом кишечника человека, тем самым укрепляя и его здоровье. Уксус, судя по всему, поддерживает иммунную систему, улучшая состояние кожи и ногтей благодаря своим натуральным противобактериальным и противогрибковым свойствам. Уксус полезен и благодаря другим компонентам вроде галловой кислоты, имеющей противовоспалительное воздействие, антиоксиданту катехину, кофейной кислоты, являющейся мощным антиоксидантом и противовирусным средством. Нутриционисты превозносят уксус в качестве мощного средства детоксикации. В нём содержатся ферментированные кислоты, прекрасно расщепляющие жиры и белки, и тем самым способствующие пищеварению. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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