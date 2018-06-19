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Снимки в Instagram делают людей толстыми
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Снимки в Instagram делают людей толстыми 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Публикация снимков пищи в Instagram заставляет человека есть больше. Все дело в том, что пользователи стремятся делать снимки более «вкусными» на вид. Наверное, 80% страниц в Instagram содержит те или иные снимки сладостей, изысканных продуктов питания, напитков и всего, что только можно съесть. Эти публикации раздражают огромное множество интернет-пользователей, но продолжают появляться практически в ежесекундном режиме. Однако эксперты не раз доказывали, что люди, которые увлекаются подобными фотографиями, в итоге употребляют больше калорий ежедневно. Один американский блогер из Огайо даже пытается развернуть целую кампанию против снимков пищи в Instagram и за контроль порций. Блогер сравнивает действительно здоровое блюдо, которое содержит надлежащее количество калорий, белков, жиров и углеводов с публикацией тех же самых блюд в Instagram. Оказывается, что во втором случае вредных ингредиентов гораздо больше, а калорийность вырастает с 292 калорий до 714. Люди часто следуют тем веяниям, которые продвигаются в социальных сетях, предпочитая пробовать разные вкусно выглядящие на снимках рецепты. По мнению экспертов, всё это приводит к серьезным последствиям. Instagram стал местом встречи и обмена информации для миллионов людей, которые ведут здоровый образ жизни. Регулярно они публикуют вроде бы полезные блюда, которые в реальности являются вредными. Они делают это для того, чтобы снимки смотрелись более аппетитными. Эксперты подчеркивают, что для этого блюда декорируют большим количеством лишних ингредиентов, а сами порции получаются более внушительными. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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