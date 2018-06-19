Какие продукты не стоит есть футболисту перед матчем

Чемпионат мира по футболу успешно стартовал на прошлой неделе, ознаменовавшись для команды России победой над сборной Саудовской Аравии. Но подготовка к матчу — это не только длительные тренировки, но и правильный рацион. «Вечерка» узнала, какие продукты не должны быть включены в меню футболиста перед важным матчем.

Диетолог Елена Соломатина не советует спортсменам еду, которая будет долго перевариваться в желудке.

— Я бы рекомендовала исключить продукты, которые вызывают метеоризм (избыточное скопление газов в кишечнике — прим. «ВМ»), долго усваиваются, вызывая тяжесть в желудке, — отметила эксперт. — Это, как правило, тяжелые мясные блюда, а также бобовые и фасолевые.

Кроме того, из рациона должны быть исключены капуста, соленые и острые блюда, которые могут вызвать повышенную жажду. Елена Соломатина рекомендует футболистам выбирать пищу, которая, напротив, способствует длительной сытости и сохранению энергии. Это те же белковые продукты, но такие, которые достаточно легко усваиваются.

— Когда человек находится в такой «экстремальной» ситуации, то его ничего не должно отвлекать от игры и не должны беспокоить проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта, — подчеркнула диетолог. — Требуется много энергии на переваривание и усвоение той пищи, которую я перечислила. Поэтому нужны продукты, которые помогут спортсмену сконцентрироваться на матче.

По ее словам, спортивное питание — довольно тонкий вопрос. Все футболисты должны осознавать, что во время матча их организм находится в стрессовой ситуации.

В свою очередь, спортивный врач Олег Сажников вторит диетологу: из рациона должны быть исключены продукты, которые медленно усваиваются.

— Здесь нет ничего сложного, рекомендации довольно простые. Питание должно быть дробным. За несколько часов до матча нужно исключить из рациона тяжелые углеводы, — говорит эксперт.

В числе белковой пищи врач рекомендует мясо птицы — утки или курицы, а также овощи, желательно свежие (листья салата, помидоры и так далее). Вето эксперт накладывает на жирную пищу, шоколад, газировку, квас и молоко.

— Напитки можно выбрать по предпочтениям спортсменов, — продолжает Сажников. — Кто-то предпочитает витаминизированные напитки, кто-то — просто воду, кто-то чай. Но опять же — не кока-кола, не квас и не молоко.

Врач подытожил: любой спорт предполагает, что человек будет испытывать физические нагрузки. И спортсмен не сможет показать стопроцентный результат, если его организм отвлекается на решение проблем в области желудочно-кишечного тракта.