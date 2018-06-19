Как сделать реальный монгольский лук из обычного дерева

Появление монгольского лука в XIII веке стало настоящим прорывом в ремесле воина. Короткий, но очень мощный лук кочевников вполне вероятно сделать сегодня и самому вот по этому подробному гайду: главное, чтобы руки росли из нужного места.

Автор предлагает взять для заготовки черемуху. Прочный, крепкий и гнущийся материал действительно идеально подходит для боевого лука.

В древности мастера использовали для тетивы сухожилия животных, ну а современные луки лучше будет оснастить стеклотканью. Работа долгая и кропотливая, зато и результат получается более, чем впечатляющим.

Роговые пластины (автор, к сожалению, не стал делать настоящий композитный лук) можно сделать из бычьего рога. Они служат аккумулирующими прокладками, благодаря которым сохраняется энергия натянутой тетивы.

Спешить в таком деле не стоит. Следите за качеством каждого этапа работы. Кроме того, после полной сборки лук необходимо поставить на просушку в вертикальном положении — недели должно хватить.