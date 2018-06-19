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Витамин D поможет предотвратить рак, инфаркт и диабет
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Витамин D поможет предотвратить рак, инфаркт и диабет 

Вечерняя Москва 34 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Солнце, рыба и грибы помогут восполнить дефицит витамина D в организме.
Ни для кого не секрет, что витамин D жизненно важен для организма человека. Он снижает риск переломов, способствует профилактике остеопороза, рахита, сахарного диабета и инфаркта. Кроме того, ученые отмечают, что бесплодие и такие заболевания, как старческая деменция, болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера, сопровождаются дефицитом солнечного витамина в организме. Его нехватка также увеличивает риск онкологии.
В силу природных и климатических особенностей страны россияне особенно страдают от недостатка витамина D, который вырабатывается в клетках кожи под воздействием солнечных лучей. Как сообщает информационное агентство «РИА Новости», пониженные уровни витамина были зафиксированы у 70–90 процентов жителей России. Другой проблемой является недостаток рыбы в рационе. Жирные сорта: сайра, семга, треска — содержат больше всего витамина D.
Так что же делать россиянам для поддержания оптимального уровня витамина D? Ученые советуют чаще принимать солнечные ванны летом, чтобы сохранить его запас на зимний период. Однако длительного пребывания под прямыми солнечными лучами, особенно в полуденное время, стоит все же избегать. Также следует добавить в свой рацион больше рыбы, яиц и лесных грибов. Можно периодически принимать рыбий жир и витаминно-минеральные комплексы.
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