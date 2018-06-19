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Хрустим за наших: рецепты закусок для болельщиков
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Хрустим за наших: рецепты закусок для болельщиков 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Чесночные гренки
Ингредиенты: 1 буханка ржаного хлеба (можно взять «Бородинский»), 4–5 зубчиков чеснока, соль, молотый перец, молотый кориандр, 5–6 ст.л. растительного масла.
Способ приготовления: с буханки срезать корочки. Мякоть нарезать на одинаковые брусочки. В растительное масло выдавить чеснок, добавить по щепотке специй. Перемешать и дать настояться. Разогреть духовку до 200 градусов. Хлебные кусочки нужно обмакнуть в ароматное масло и разложить в один слой на противне. Отправить запекаться минут на 10–15.
Сырные хрустики
Ингредиенты: 150 г сыра твердых сортов, 120 г сливочного масла, 1 стакан муки, 4–5 ст.л. молока, соль.
Способ приготовления: масло нужно достать из холодильника заранее, чтобы оно стало мягким. Сыр натереть на терке. Смешать с маслом. Добавить муку, посолить. Все перемешать. Тесто должно получиться в виде крошек. Добавить молоко. Тесто вымесить. Обернуть пищевой пленкой и убрать в холодильник минут на 20. Тесто разделить на несколько частей. Каждую раскатать в очень тонкий пласт и затем разделить ножом на ромбики или вырезать фигурки формочками. Противень с хрустиками поставить в разогретую до 180 градусов духовку, пока они не подрумянятся.
Попкорн из нута
Ингредиенты: 1 стакан нута, по щепотке соли, паприки и сушеного чеснока.
Способ приготовления: нут несколько раз промыть в холодной воде и замочить. Для этого вода должна покрывать нут на 3–5 см. Лучше всего оставить кастрюльку на ночь. Перед приготовлением воду слить и вновь налить так, чтобы она покрывала нут на 5–6 см. Поставить варить примерно на 40–60 минут. Противень застелить бумагой для выпечки. Нут слить и дать воде стечь. Выложить на противень в один слой, посыпать специями. Поставить в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на полчаса.
Чипсы из лаваша
Ингредиенты: 1–2 листа тонкого армянского лаваша, паприка, растительное масло, соль.
Способ приготовления: листы лаваша разрезать на полоски, так будет удобнее. Полоски смазать при помощи кисти растительным маслом, посыпать солью и паприкой. Разрезать на квадратики. На противне, застеленном бумагой для выпечки, равномерно распределить кусочки лаваша. Поставить запекаться в духовку, разогретую до 190 градусов, как только масло зашипит, уменьшить температуру. Следить, чтобы чипсы не подгорели. Как только они подрумянились, достать из духовки и остудить.
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