16 видов чая, которые спасут от простуды

Даже самая легкая форма простуды — штука малоприятная: насморк, боль в горле, кашель, чихание и общее недомогание заставляют откладывать важные дела и оставаться за бортом событий. Простудные заболевания не проходят за один день — симптомы сохраняются как минимум неделю, а иногда напоминают о себе и в течение гораздо большего времени. К счастью, природа одарила человечество натуральными средствами, помогающими без ущерба для здоровья победить вирусы. И одно из таких лекарств — чай.

Как чай помогает справиться с болью в горле?

Что же такого делает чай с нашим организмом? Прежде всего, он смачивает горло и снижает риск обезвоживания. Некоторые виды этого напитка, в том числе и травяные смеси, обладают противовоспалительным эффектом, уменьшают болезненные ощущения от глотания и отек слизистой. Даже если вы не любите вкус чая и редко пьете его, вы все равно заметите, что чашка этого горячего напитка принесет долгожданное облегчение. Все потому, что большинство чаев содержат антиоксиданты, помогающие организму бороться с простудой и другими вирусными заболеваниями. Они улучшают работу иммунной системы и способствуют заживлению тканей.

Имбирный чай Имбирь уже несколько тысячелетий занимает важное место в народной медицине: долгое время считалось, что это растение — лучшее средство от тошноты. Но как оказалось, имбирь также очищает бронхи, носовые пазухи и защищает организм от вирусов. В этом растении содержатся особые вещества, придающие ему мощные лечебные свойства. Одно из них — гингерол, предотвращающий рост бактерий и вирусов, которые приводят к простуде и другим заболеваниям.

Приготовить имбирный чай очень просто — это займет всего минуты две. Все, что вам понадобится для одной порции, — небольшой кусочек корня имбиря (примерно с половину большого пальца руки). Нарежьте имбирь на маленькие диски, сложите их в кастрюлю и добавьте две чашки воды. Как только вода закипит, оставьте смесь на огне приблизительно на 5 минут. Процедите напиток через сито, по желанию добавьте в него сок лимона или лайма.

В качестве основы для чая можно использовать и молотый имбирь: добавьте в кипящую воду четверть или половину чайной ложки имбирного порошка. Лучше начать с ¼ ложки, постепенно увеличивая количество имбиря, чтобы напиток не оказался слишком уж терпким — порошок обладает интенсивным вкусом и при передозировке способен вызвать диспепсию. В готовый напиток можно добавить ложку меда или ломтик лимона — это увеличит антибактериальные свойства и окажет дополнительный отхаркивающий эффект.

Чай из эхинацеи

Эхинацея — цветок с яркими розово-фиолетовыми лепестками, хорошо знакомый жителям Северной Америки. Цветки, листья и корни эхинацеи применяются для изготовления различных лекарств. Считается, что это растение эффективно борется с простудой и помогает быстрее расстаться с ее симптомами: эхинацея стимулирует работу иммунной системы, очищает дыхательные пути. Лучше начать принимать ее на начальных стадиях заболевания — так лечение будет наиболее быстродействующим. В аптеках продается готовый пакетированный чай, но вы также можете приготовить его самостоятельно, отварив в воде цветы и листья этого растения. Кстати, эхинацея успешно борется с симптомом хронической усталости — это станет приятным бонусом при лечении.

Чай из гибискуса

Гибискус — еще один цветок с крупными лепестками белого, желтого, персикового или красного цвета. Сорт с красными цветками (Hibiscus sabdariffa) наиболее распространен — именно его применяют для приготовления чаев, которые многие считают кислыми из-за терпкого вкуса. Как и имбирь с эхинацеей, гибискус наделен мощными лечебными свойствами. Исследования показали, что это растение обладает заметным действием против… вируса птичьего гриппа!

Если на вашем дачном участке растет этот чудо-цветок, вы можете самостоятельно приготовить напиток из него. Отделите лепестки, промойте их под проточной водой, а затем поместите в кастрюлю с горячей водой. Вы также можете использовать и высушенные лепестки гибискуса: добавьте в горячую воду две чайные ложки заварки, накройте чайник или кастрюлю крышкой, дайте смеси настояться в течение 15-20 минут, а затем процедите напиток через сито.

Чай из эвкалипта

Коалы определенно не зря так любят эвкалипты. Эти деревья из далекой Австралии давно используются аборигенами в качестве сырья для производства лекарств. Листья эвкалиптов — источники эфирного масла, которое действует как отхаркивающее средство, а также избавляет организм от вредных микроорганизмов.

Чай из эвкалипта легко найти в аптеке: он выпускается как в форме заварки, так и в форме пакетиков. Этот восхитительный и ароматный напиток обладает антибактериальными свойствами, успокаивает раздраженное горло, очищает носовые пазухи и бронхиальные проходы. Чтобы заварить чай, достаточно залить его горячей водой и дать настояться в течение нескольких минут. Некоторые люди добавляют в напиток веточку мяты — это делает его еще более освежающим.

Чай из мяты перечной

Чай из перечной мяты — настоящее спасение в сезон холодов. Этот ароматный напиток обладает противовоспалительным и желчегонным действием, спасает от тошноты и мигрени. А еще этот чай побеждает заложенность носа, синусит и гайморит — достаточно регулярно вдыхать пар, исходящий от чашки с горячим напитком.

Мята перечная богата ментолом — компонентом, уменьшающим воспаления за счет своих противовирусных свойств. Если вы выращиваете мяту в домашних условиях, просто добавьте свежие листья в кипящую воду и дайте смеси настояться в течение нескольких минут. В качестве альтернативы вы также можете использовать чай, купленный в аптеке или магазине.

Чай из корня зефира

При упоминании слова «зефир» наше воображение мигом рисует белоснежную сладость из ближайшей кондитерской. Но речь идет вовсе не о десерте, а о растении, способном победить простуду и температуру. Корень зефир, или корень алтея, содержит особую слизь, которая, смешиваясь с водой, превращается в гель. Этот самый гель обволакивает больное горло, снимает раздражение слизистых оболочек и воспаление. Чтобы приготовить чай из зефира, добавьте одну столовую ложку высушенного корня в стакан горячей воды и дайте смеси настояться.

Чай из кайенского перца

Пряный чай из кайенского перца имеет ряд преимуществ в борьбе с простудой и гриппом. Он быстро избавляет организм от скопившейся слизи, а добавленный сок лимона лишь усиливает эффект. Как приготовить такой напиток? Очень просто. Возьмите за основу свой любимый чай (около 250 мл), добавьте в него ⅛ чайной ложки порошка кайенского перца и сок половины лимона. Напиток может показаться вам слишком уж пряным, но благодаря ему вы очень быстро распрощаетесь с насморком.

Чай из скользкого вяза

Скользкий вяз — трава, которая использовалась как натуральное лекарство на протяжении веков. Как и зефир, он содержит слизь, взаимодействующую с водой. Пока вы пьете чай из скользкого вяза, полученный в результате реакции гель покрывает все горло, успокаивая его, защищая от повреждений и уменьшая боль.

Чай из корня солодки

Как и чай, приготовленный из скользкого вяза, напиток из корня солодки — отличное натуральное средство для лечения воспаленного горла. Этот чай можно не только пить, но и использовать в качестве полоскания. Для приготовления напитка залейте кипятком готовую смесь, купленную в аптеке, или чайный пакетик из магазина. Дайте чаю остыть до комфортной температуры. Затем полоскайте горло в течение нескольких секунд. Не стоит забывать, что корень солодки в больших количествах приводит к вздутию живота и диарее, поэтому помните о мере.

Чай из шандры обыкновенной

Шандра обыкновенная — богатая антиоксидантами трава с противовоспалительными свойствами. Традиционно она используется в качестве средства от воспаления горла и простуды. Шандра также известна как мягкое отхаркивающее средство от кашля. Смесь для заваривания можно приобрести в аптеке.

Ромашковый чай Ромашковый чай входит в число любимчиков у почитателей чайных церемоний. Это не только один из наиболее широко распространенных травяных чаев, но и один из старейших лекарственных травяных отваров. Потенциальные преимущества ромашки для лечения различных заболеваний были изучены во многих исследованиях. Напиток из этого растения увлажняет горло, предотвращая боли и хрипоту. Спазмолитическое действие ромашки уменьшает кашель. Этот чай обладает противовоспалительными свойствами, уменьшает отечности и снимает покраснения. Ромашка также наделена антиоксидантными свойствами, которые способствуют восстановлению тканей. Кстати, если не хотите пить чай, вы можете вдыхать его пары, которые также благоприятно воздействуют на слизистую.

Чай из куркумы

Куркума — растение из семейства имбирных. Чаще всего из нее готовят специю, представляющую собой высушенный и измельченный желто-оранжевый порошок. Согласно материалу, опубликованному в «Индийском журнале исследований в гомеопатии», куркума богата мощными антиоксидантами: она обладает противовоспалительными и антисептическими свойствами, помогает облегчить боль в горле и забыть о першении. Молотую куркуму можно не только применять при готовке разнообразных блюд, но и заваривать из нее чай. Чтобы сделать лечебный напиток, добавьте в горячую воду или обычную заварку половину чайной ложки молотой куркумы, дайте смеси настояться в течение нескольких минут, а затем процедите ее. Не забывайте добавлять мед, чтобы подсластить готовый эликсир.

Чай из малины

Малина содержит необходимые организму минералы, витамины и антиоксиданты, с помощью которых легко быстро позабыть о простуде. Этот напиток однозначно стоит пить всем женщинам: во-первых, он благоприятно влияет на гормональный фон и облегчает симптомы ПМС. Во-вторых, он подходит беременным женщинам, помогая справляться с утренней тошнотой, судорогами и отеками. Чай, приготовленный исключительно из листочков малины, обладает не самым приятным горьковатым вкусом, но ничто не мешает добавить в него сушеные ягоды.

Чай из черной смородины

Этот вкусный чай обычно состоит из ягод черной смородины и ее листочков. Ягодный напиток — универсальное противовоспалительное и богатое антоцианами (натуральными антиоксидантами, замедляющими рост раковых клеток) средство. К тому же черная смородина — кладезь витамина С, который показал себя полезным в восстановлении тканей организма и усилении иммунной системы.

Обычный чай Чтобы помочь организму победить простуду, не обязательно пить экзотические чаи. Когда мы говорим об обычном чае, мы имеем в виду напиток, в основу которого легли листья растения Camellia sinensis — «чайного дерева», «чайного куста», или просто «чая». Именно из него получаются улун, зеленый, черный и белый чаи. Несмотря на то что в этих видах есть кофеин, его количество настолько мало, что не способно навредить организму.

Горячие чаи помогают очистить пазухи носа. Это прекрасные источники антиоксидантов, некоторые из которых обладают противовирусными и антибактериальными свойствами. Например, дубильная кислота (один из антиоксидантов, найденных в чаях) снижает число бактерий в горле.

Отдельно стоит выделить зеленый чай: его можно не только пить, но и использовать в качестве средства для полоскания горла. Ученые подтвердили, что этот напиток действует как натуральное противовоспалительное средство, ускоряет процесс выздоровления и помогает предотвратить воспалительные процессы у пациентов после операционных вмешательств.

Если вы хотите попробовать этот метод, заварите чашку зеленого чая. Дайте ему остыть до комфортной температуры, а затем полощите горло в течение нескольких секунд. Процедуру лучше повторять 2-3 раза в день по мере необходимости.

Лимонный чай с медом

Согревающие напитки с медом и лимоном долгое время использовались для лечения простуды, и не зря. Не секрет, что мед — не только очень вкусный, но и весьма полезный продукт: он обладает сильным антибактериальным эффектом и стимулирует работу иммунной системы. Мед хорошо успокаивает раздраженное горло, снимает боль, подавляет кашель.

Если вы — не противник алкоголя, то порой можно отдать предпочтение следующему чаю при простуде (его рекомендуется пить при появлении первых признаков болезни). Смешайте теплую воду, чайную ложку меда, сок лимона и любой горячительный напиток (например, виски или бренди). Алкоголь в малых дозах облегчает симптомы простуды. Но помните: речь идет именно о небольшом количестве спиртного — если увлечься им, организм будет обезвожен, а самочувствие значительно ухудшится.