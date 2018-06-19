5 способов сделать кофе ещё полезнее

Выпивайте стакан воды перед тем как пить кофе

Одни учёные считают, что кофе обезвоживает организм, другие — что нет. Скорее всего это зависит от особенностей организма, физической активности человека и других факторов. Но мы знаем наверняка — выпивая кофе, мы забываем про воду. Даже если не брать в расчёт обезвоживание, стакан воды перед кофе поможет выработать здоровую привычку. А если вы решили избавиться от кофейной зависимости, вода поможет заполнить желудок — тогда вы выпьете меньше кофе. Фото: shutterstock.com Не добавляйте сахар

О том, что сахар вреден, знают все. Но как от него отказаться? Для начала перестаньте добавлять сахар в каждый напиток. Настоящий вкус кофе раскрывается именно в чистом виде, без каких-либо добавок. Так вы не только сбережёте фигуру, но и станете кофейным гурманом. Для большего стимула посмотрите фильм «Сахар»: в нём создатели рассказывают о «скрытом» сахаре и о зависимости, к которой приводит злоупотребление простыми углеводами. Фото: shutterstock.com Откажитесь от «полезных» подсластителей

Даже если подсластители содержат якобы ноль калорий, это не делает их автоматически полезными. Наоборот: самые распространённые заменители сахара — аспартам, сахарин, сукралоза, сорбит — опасны для вашего здоровья. Аспартам образует в организме канцерогены, а сукралоза становится токсичной при нагревании. Если вы готовите кофе дома, можете заменить сахар натуральными сиропами, например из топинамбура или агавы. Они такие же сладкие, как сахар, но безопасны для организма и имеют приятный карамельный привкус. А в кафе либо вовсе игнорируйте пакетики с сахаром, либо заказывайте вместо кофе свежевыжатый апельсиновый сок — он сладкий сам по себе. Фото: shutterstock.com Перейдите на растительное молоко

Некоторые исследования доказывают, что привычное многим коровье молоко негативно влияет на человеческий организм. Оно замедляет пищеварение и может привести к развитию опухолей из-за большого количества гормонов. Помимо искусственных гормонов в состав молока входят натуральные гормоны роста. Телёнку они помогают быстрее вырасти, а у человека могут вызвать появление злокачественных образований. Кроме того, многие люди страдают от непереносимости лактозы. Не зная этого, они могут постоянно мучиться аллергией и несварением и даже не подозревать, в чём дело. Откажитесь от животного молока в пользу растительного. Оно содержит витамины и минералы растений, при этом имеет приятный сливочный вкус. Самые вкусные «молочные» варианты — миндальное, кокосовое и рисовое молоко. Многие кофейни сейчас предлагают несколько видов растительного молока, так что отказ от коровьего не доставит никаких неудобств. Фото: shutterstock.com Добавляйте корицу и другие специи

Корица, ваниль, имбирь и кардамон сделают кофе полезнее и добавят ему невероятный вкус и аромат. Корица и кардамон улучшают пищеварение, имбирь ощелачивает организм, а ваниль повышает настроение и улучшает работу мозга. Корицу можно добавлять в порошке или опускать палочку корицы в кофе на пару минут. Аромат ванили тоже лучше всего раскрывается из стручка, опущенного в напиток. Специи превращают обычный кофе в изысканный восточный напиток — попробуйте! Фото: shutterstock.com Статьи по теме 7 лучших кофеен в Москве: выбор Александры Боярской 5 признаков зависимости от кофе Как сварить идеальный кофе: 3 главных правила Сколько калорий содержит покупной сок, чай с сахаром и кофе со сливками

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