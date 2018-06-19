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В Перми впервые состоится чемпионат по поеданию острых крылышек. А вам слабо?
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В Перми впервые состоится чемпионат по поеданию острых крылышек. А вам слабо? 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Испытать свои силы к экстремальном конкурсе можно будет на фестивале «Пермь — место силы» (6+). Состязание начнется 24 июня в 16:00 в Экстрим-парке на территории мексиканского ресторана.
— Для конкурса будет приготовлено сорок крылышек, — рассказал 59.ru один из организаторов состязания. — Их заранее замаринуют в соусах, содержащих острые перцы. Участвовать смогут восемь добровольцев, пришедших на конкурс.
По правилам, каждый участник должен будет съесть по пять крылышек.
— Управляться с крыльями нужно будет руками, без помощи вилок, — уточняют организаторы. — В качестве спасительного средства будет выдаваться молоко.
Тот, кто справится с испытанием первым, будет призван победителем и награжден острым американским перцем. О регистрации участников можно будет узнать в Instagram организаторов.
В программе фестиваля будет немало и других экстремальных состязаний, конкурсов и концертов. Подробней о фестивале можно узнать на сайте 59.ru.
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