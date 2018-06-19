Ряженка, простокваша, йогурт: в чем разница?

Даже детям известно, что абсолютно все кисломолочные продукты очень полезны для здоровья. Они оказывают благотворное влияние на пищеварение, а также стимулируют выработку витаминов группы В, магния, фосфора и кальция. Однако если кефир, ряженка и простокваша одинаково полезны, какая между ними разница?

Простокваша

Простокваша — это не просто прокисшее молоко, это осознанно сквашенный при помощи молочнокислых стрептококков продукт. Однако продукт этот не зря называется простокваша. Сделать его в домашних условиях совсем не сложно. Молоко процеживают и просто оставляют в тепле на 9-10 часов, а затем переносят посуду с будущей простоквашей в прохладное место на 3-4 часа. В отличие от йогурта, жирность которого может достигать и 1,5%, простокваша не может иметь жирность ниже, чем 3,2%. Простокваша легко усваивается организмом. Для того чтобы она полностью всосалась в кишечник достаточно всего одного часа.

Йогурт

Йогурт — это кисломолочный продукт, сквашенный различными видами болгарской палочки, а также термофильного стрептококка. Практически любой йогурт имеет в своем составе сухое молоко, но это нисколько не уменьшает его полезных свойств. Напротив, в качественном сухом молоке намного больше полезных веществ, чем в обыкновенном. К тому же именно благодаря повышенному содержанию сухих веществ, процент выживаемости правильных бактерий в йогурте увеличивается в разы. Йогуртовая закваска намного эффективнее других заквасок способна ферментировать лактозу. Поэтому йогурт могут употреблять в пищу даже те, чей организм не переваривает молоко. Также йогурт — один из немногих кисломолочных продуктов, который обладает сверхустойчивостью к желудочному соку. Благодаря этому полезные микроорганизмы без труда добираются даже до кишечника.

Кефир

Кефир получают при помощи специальной грибковой закваски, которая является своеобразным симбиозом молочнокислых организмов и дрожжей. Поэтому кефир не так легко приготовить, как простоквашу. Да и настаивать этот напиток необходимо дольше — от 1 до 3 суток. Кефир очень капризный и непостоянный продукт, и это выражается не только в процессе его приготовления, но и в употреблении. Например, свежий кефир обладает слабительным действием, а простоявший более 3-х дней действует совсем наоборот. Правильно приготовленный кефир имеет островатый привкус и пахнет уксусом.

Ряженка

Ряженку изготавливают из топленого молока, именно поэтому она имеет такой кремовый оттенок. Ряженка — продукт более калорийный, чем кефир, поэтому тем, кто стремиться похудеть этот напиток не стоит включать в свой рацион. Однако многие врачи считают ряженкой более полезной, чем тот же кефир. Дело в том, что благодаря тому, что в процессе приготовления из ряженки испаряется большая часть воды, концентрация полезных веществ в ней увеличивается.

Ацидофилин

Ацидофилин получается путем сквашивания молока при помощи ацидофильной палочки. Ацидофилин способствует восстановлению нормальной микрофлоры во всем организме, начиная от желудочно-кишечного тракта и заканчивая женскими органами. Ацидофилин способен синтезировать в организме антибиотики, которые уничтожают различные вредные микроорганизмы. Этот напиток низкокалориен и способствует быстрому расщеплению жиров, именно поэтому диетологи рекомендуют его людям с избыточным весом.

Снежок

Для приготовления снежка производители используют закваску, в состав которой входит болгарская палочка и молочнокислые стрептококки. В этом снежок очень напоминает йогурт. Однако в отличие от йогурта, в снежок всегда добавляют сахар. Несмотря на это, самый популярный в народе снежок имеет совсем невысокую жирность — 2,5%. Благодаря этому этот напиток могут употреблять даже люди, находящиеся на диете.

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