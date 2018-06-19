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Половина взрослого населения Монголии имеет избыточный вес
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Половина взрослого населения Монголии имеет избыточный вес 

ИА Синьхуа 1 час назад
Улан-Батор, 19 июня /Синьхуа/ — Половина взрослого населения Монголии имеет избыточный вес. Об этом заявляют монгольские врачи и диетологи.
Согласно пятому обзору национальных рекомендаций в области питания Монголии, более 46 проц. монгольских матерей и 48,8 проц. монгольских мужчин страдают от лишнего веса.
Как отмечается в опросе, проведенном в 2016-2017 годах Национальным центром общественного здравоохранения, это связано с тем, что в одном из пяти домохозяйств Монголии продовольственная безопасность обеспечивается не полностью. При этом ежедневное количество и разнообразие продуктов питания, потребляемых населением, являются недостаточными.
В обзоре рекомендуется изменить нездоровые привычки, включая употребление слишком большого количества соли, сахара и масла, и выполнять больше физических упражнений для снижения веса. —0—
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