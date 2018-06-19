Когда хочется пить. Чем лучше утолять жажду в летний зной

В жаркий период взрослому человеку стоит выпивать не менее 10 стаканов жидкости. Какие напитки лучше всего утоляют жажду, а главное — приносят пользу организму?

Простой выбор

Как и в любое другое время года, летом лучше всего отдавать предпочтение обычной питьевой воде. Она способствует очищению организма и лучше всего подходит для утоления жажды. Самый идеальный выбор для организма — минеральная вода без газа комнатной температуры. Кроме того, что такая вода отлично поддерживает питьевой баланс, она еще восполняет запасы солей и минералов в организме. Что касается температуры, то водой, температура которой ниже 20 градусов попросту невозможно будет напиться. Это объясняется тем, что в кишечнике человека температура 36 градусов и выше, и при попадании холодной воды процессы пищеварения и всасывания затормаживаются. Кроме того, холодная вода застаивается в кишечнике, постепенно нагреваясь — в этом время она постепенно растворяет шлаки, которые позже всасываются в кровь с этой же водой. Пить воду лучше за полчаса до еды или через час после приема пищи — тогда жидкость не помешает правильному пищеварению.

Идеальный перекус

Иногда хочется разнообразить свое питьевое меню, особенно летом, когда магазины, кафе, рестораны, различные киоски и «островки» в торговых центрах предлагают огромное разнообразие напитков. Что лучше выбрать? Во многих азиатских странах предпочитают утолять жажду горячим чаем — причем именно зеленым. Его секрет в том, что он содержит так называемые «холодные» элементы, которые активизируются только в горячем виде и снижают температуру тела. Однако пить зеленый чай можно и холодным — не более 3-4 чашек в день и лучше с долькой лимона. Тем, кто предпочитает черный чай, лучше заваривать его с листьями смородины и земляники — для бодрости, так как сам по себе черный чай не очень помогает справиться с жарой. Еще одно отличное решение для летнего периода — кисломолочные продукты. Это не только способ преодолеть жажду, но и перекусить. Кефир, ряженка, айран содержат полезные для организма органические кислоты, которые благотворно влияют на желудочно-кишечный тракт. Для летнего периода также очень хорошо подойдет компоты и морсы — предпочтительно на основе клюквы, брусники и смородины. При приготовлении этих напитков лучше не злоупотреблять количеством сахара. Если компот или морс получаются очень кислыми, можно добавить в них мед. Можно объединить два предыдущих варианта и приготовить смузи — это напиток на основе фруктов, ягод, овощей, зелени и молочных и кисломолочных напитков. Смузи помогает справиться с жарой, но при его приготовлении также стоит ограничить сахар и не использовать жирные молочные продукты — иначе можно смело приобрести несколько лишних килограммов. Не стоит летом забывать и про старинный русский напиток — квас. Если он правильно приготовлен, то он обладает небольшим количеством калорий и благотворно действует на организм.

Напитки с «ограничениями»

От каких напитков летом лучше отказаться? В жару лучше избегать крепких алкогольных напитков, которые увеличивают теплоотдачу и могут спровоцировать перегрев и даже тепловой удар. Также стоит отказаться от сладких газированных напитков и пакетированных магазинных соков, которые содержат большое количество сахара и провоцируют аппетит и появление лишних килограммов. Любителей кофе в летний период ждет разочарование — этот крепкий напиток способствует обезвоживанию организма. Поэтому стоит или ограничить его потребление, или пить кофе со стаканом воды, чтобы сразу восполнять потерю жидкости. Какао и горячий шоколад считаются десертными напитками, летом их стоит выпивать утром или вечером, ограничиваясь одной чашкой в день.

Это полезно знать

Существуют правила употребления напитков, которые помогут усилить полезные свойства и лучше утолить жажду. Главное правило — пить небольшими глотками и делать это не спеша. Если выпить много жидкости сразу и залпом, можно спровоцировать повышенное потоотделение, после которого еще больше захочется пить. Кроме того, стоит помнить, что переизбыток влаги в организме также плох, как и недостаток. Чрезмерное употребление жидкости может привести к отекам, повышению артериального давления, учащенному сердцебиению. Поэтому не стоит выпивать больше 2,5 — 3 литров воды в день.

КСТАТИ:

Суточная потребность ребенка в жидкости в зависимости от возраста — за исключением молока, соков и супов:

До 6 мес. — 150 мл От 6 мес. до 1 года — 250 мл 1— 1,5 года — 350 — 400 мл 1,5 — 2 лет — 500 — 550 мл 2 — 3 года — 650 — 750 мл 3 — 5 лет — 850 — 950 мл 5 — 8 лет — 1 л — 1,4 л В летнюю жару этот объем стоит дополнительно увеличить и лучше всего обойтись обычной питьевой водой. Если ребенку не нравится ее вкус, можно добавить отвар мяты или смородинового листа. А чтобы понять, сколько малыш выпил воды за день, можно дать ему специальную пластиковую бутылку в футляре и периодически проверять ее содержимое.