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В Самаре подешевели сезонные овощи
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В Самаре подешевели сезонные овощи 

Волга Ньюс 16 минут назад
По данным Самарастата, за прошедшую неделю в регионе наблюдалось снижение цен на помидоры на 12% и на огурцы на 9%. При этом зафиксировано повышение стоимости охлажденных и мороженных кур почти на 4%, картофеля на 7%, моркови на 6% и яблок на 3%.
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