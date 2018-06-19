В Самаре подешевели сезонные овощи

По данным Самарастата, за прошедшую неделю в регионе наблюдалось снижение цен на помидоры на 12% и на огурцы на 9%. При этом зафиксировано повышение стоимости охлажденных и мороженных кур почти на 4%, картофеля на 7%, моркови на 6% и яблок на 3%.