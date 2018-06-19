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В супермаркете девушке с трудом поменяли курицу с «Чужим» внутри
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В супермаркете девушке с трудом поменяли курицу с «Чужим» внутри 

Российская Газета 15 минут назад
Фото: Российская Газета
Жительница Мельбурна была шокирована купленной в одном из популярных супермаркетов куриной грудкой, «начинка» которой представляла собой крайне неприятную на вид зеленую массу. Особенно поразил девушку тот факт, что в магазине продукт сочли абсолютно нормальным.
— Сегодня вечером мы решили приготовить четыре грудки. В процессе заметили, что одна из них позеленела внутри. А ведь срок годности продукта еще далеко не истек. Страшно представить, что было бы с нами после употребления такой еды, — написала девушка в соцсети.
Между тем в супермаркете заявили, что мясо безопасно для здоровья, а зеленая плоть представляет собой грудную миопатию (или дефицит кислорода в мышцах), которая обычно развивается из-за того, что «птица слишком сильно хлопает крыльями». И, дескать, на вкусе цыпленка это никак не отражается, передает Independent.
После того, как австралийка выложила фото с приобретенной в супермаркете «нормальной» курицей, с ней связались представители торговой точки и предложили поменять товар или оформить возврат.
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