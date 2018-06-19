В Кузьминках провели «День витаминов»

Воспитанники средних и младших групп из здания № 6 «Школы на юго-востоке Москвы имени Маршала Чуйкова» района Кузьминки приняли участие в празднике «День витаминов».

— Активно помогая Незнайке выздороветь, ребята узнали, какие бывают витамины, в каких продуктах питания они содержатся и какую пользу приносят. В поисках витамина D поехали на море, а с помощью доктора Пилюлькина нашли витамин С в апельсинах, — отметил представитель школы.

В завершение досуга дети сделали рисунки с фруктами и овощами для сказочного друга. (вт)