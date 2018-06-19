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Конец черной еды близко: по миру катится волна запретов и ограничений
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Конец черной еды близко: по миру катится волна запретов и ограничений 

Гастроном 2 часа назад
Фото: Гастроном
Одна из самых абсурдных модных идей последних лет — это чёрная еда, подкрашенная активированным углём.
Как и многие другие подобные модные идеи, начиналось всё с благих обещаний о невероятной пользе и чуть ли не чудесных свойствах такого красителя. Но настоящую славу уголь приобрёл, когда кто-то обнаружил, как стильно чёрная еда смотрится на фотографиях, особенно в инстаграме. Чёрное мороженое, чёрный хлеб, чёрные бургеры, чёрные молочные коктейли, чёрные соки и даже кофе с чёрным молоком!
И всё было хорошо, пока врачи диетологи не выявили в этой добавке опасность для здоровья. По словам Нью-Йоркской прессы, отдел здравоохранения начал рейд по заведениям, продающим еду с активированным углем.
А с марта прошлого года в США вступил в силу стандарт FDA (орган США, занимающийся пищевым здравоохранением), который запрещает использование активированного угля в качестве добавки или как пищевой краситель.
Будем обязательно следить за происходящим и ждать, что скажет на эту тему Роскачество и Роспотребнадзор. Неужели чёрная еда пройдёт мимо них?!
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