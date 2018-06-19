В Роскачестве рассказали, как выбрать качественные креветки

Креветки содержат большое количество белка и полезных микроэлементов: фосфора, цинка и йода. При этом креветки — низкокалорийный продукт, а значит, подходят тем людям, которые придерживаются здорового питания. В ближайшее время Роскачество представит результаты масштабной проверки этих морепродуктов, а пока эксперты делятся советами, как выбрать качественные креветки в магазине.

Внешний вид Креветки с пометкой «варено-мороженые» на упаковке должны быть отделены друг от друга. Продукт может быть слегка заснежен, а вот большое количество снега в пачке недопустимо для качественных морепродуктов. Головогрудь, или, как мы привыкли ее называть, «головка» креветки может быть любого цвета от зеленоватого до черного — это зависит от их места обитания и питания.

Размеры

По размеру креветки могут быть крупными, средними, мелкими или особо мелкими. Узнать, какие именно креветки перед вами, можно, взглянув на их количество в пачке: чем они крупнее, тем меньше их будет в упаковке. Иногда производители используют следующие обозначения: 50/70, 70/90, 90/120 и 120+. То есть если вы видите две упаковки любимых морепродуктов весом 500 гр каждая, и на одной из них стоит пометка 120+, а на второй 50/70, значит, в первой вы найдете самые мелкие креветки, а во второй — наиболее крупные.

Хранение

Храниться варено-мороженые креветки могут не больше 12 месяцев при температуре не выше -18 градусов.

Имейте в виду: креветки на развес, которые, как правило, выставлены на продажу в специальных контейнерах, могут оказаться не такими вкусными, как морепродукты в заводской упаковке. Все дело в особенностях хранения: лотки с развесными креветками часто открывают и закрывают, температура повышается и понижается, в результате чего ничем не прикрытые морепродукты слипаются или даже портятся. К тому же в них появляется много снега и льда, а это еще один признак некачественного товара.

Наконец, проверьте, насколько полная информация о продукте и изготовителе указана на упаковке — недобросовестные производители часто пытаются скрыть сведения о себе от покупателей.

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