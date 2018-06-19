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…Ну и фрукт этот ревень
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…Ну и фрукт этот ревень 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Когда я читаю посты наших семидачников, Кости, например, про всякие там «Тарт из свежей малины с лавандой и белым шоколадом» или про «Вишнёво-клубничный „Крамбл“, или Светочки-Solan, соблазняющей пирогом из вишни с песочным тестом, я ощущаю сложное чувство: да, хорошо на Юге — все растет, все спеет. А у нас на Урале?.. Середина июня, клубника только начинает цвести, вишню тоже еще надо дождаться! Прочь плохое настроение! Сегодня я свою семью буду баловать первым уральским „фруктом“ — ревенем!
Кармашки из слоеного теста с ревенем
Кармашки из слоеного теста с ревенем
Начинка из этого растения получается очень нежной, с приятной кислинкой. Стоит ли говорить о том, сколько в ревене содержится витаминов и полезных микроэлементов?! Тесто у меня слоеное готовое. Пока оно размораживается при комнатной температуре, готовлю начинку. Стебли ревеня тщательно промываю, очищаю от волокон, нарезаю кубиками, складываю в чашку. Тесто немного раскатываю, нарезаю на конвертики. А теперь смешиваю нарезанный ревень, сахар и картофельный крахмал (1 ст. ложку) и очень быстро закрываю кармашки.
Теперь кармашки смазываю белком, посыпаю любимым кунжутом и в нагретую (180ºС) духовку на 20-25 минут.
Что то я погорячилась, начинки оказалось слишком много. Но я как в том анекдоте: „Знаю я один простенький салатик“… А почему бы мне не сделать шарлотку с ревенем, тем более, что у меня в холодильнике от вчерашней пасты 3 белка остались?
Шарлотка
3 яичных белка взбила со стаканом сахара, добавила стакан простокваши, загасив 1 ч. ложку соды (не пропадать ведь добру!), стакан муки и четверть стакана растительного масла. Все хорошенечко вымесила, получилось по консистенции как сметана. На смазанный маслом противень вылила половину теста, выложила начинку из ревеня, сахара и крахмала, залила второй половиной теста. А тут и мои конвертики поспели.
Конвертики
Ставлю противень в горячую духовку, смотрю на ворох от чистки ревеня и опять, как в анекдоте: а выбросить жалко, тем более черенки еще есть. А сварю-ка я компотик, тем более что у меня еще клубничка с черной смородиной в морозилке лежат. Быстренько кастрюльку побольше на огонь, а шарлоточка-то уже готовенькая!
Шарлотка
И компотик пришелся очень кстати!
Только выпечка что-то быстро закончилась. Зато хорошее настроение у моих мужчин было обеспечено! Вечер получился просто праздничным Ну а варенье буду варить в следующий раз.
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